Discord REPO France

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 mars 2025 à 15h25
Véritable succès, REPO peut se jouer en solo ou en multijoueur. Si vous souhaitez trouver des personnes avec qui lancer une partie, ou tout simplement trouver des partenaires de route pour le jeu d'horreur, vous pouvez rejoindre le Discord REPO France.
Discord REPO France

Disponible depuis février 2025, REPO a connu une sortie réussie avec de nombreux joueurs qui ont été séduits par l'expérience coopérative horrifique. Si la prise en main n'est pas très compliquée et que nous comprenons très vite le but du jeu, jouer seul peut être moins amusant, et trouver des partenaires dans un jeu avec une communauté massivement anglophone peut être difficile. C'est pourquoi nous vous indiquons comment trouver le Discord français dédié à R.E.P.O.

Trouver des coéquipiers grâce au Discord REPO France

Comme nous l'avons précédemment dit, REPO a réussi à très vite réunir de nombreux joueurs, grâce à son concept original qui reprend certains codes des jeux coopératifs du genre de ces derniers mois, comme Lethal Company. Jouer avec des personnes parlant la même langue est un plus non négligeable pour se comprendre, c'est pourquoi une communauté en ligne s'est rapidement créée, via l'outil très populaire Discord, qui a été privilégié pour réunir de nombreux francophones.

Grâce au Discord REPO France, les joueurs pourront trouver des coéquipiers le temps d'une partie, ou pour des aventures plus longues, dans le but de passer un temps plus agréable dans REPO.

Rejoindre le Discord REPO FR

C'est pour toutes ces raisons que le Discord REPO France a été créé, en ayant pour objectif de rassembler et de former une grande communauté de joueurs, pour que chaque membre francophone puisse y trouver son compte et évoluer aux côtés de joueurs qui partagent les mêmes passions pour REPO. Si vous avez envie de trouver des acolytes pour explorer les différentes cartes et faire face aux monstres, tout en validant les différents objectifs de récolte d'objets, le Discord REPO FR devrait répondre à l'entièreté de vos attentes.

Vous pourrez, en autre, poser quelques questions spécifiques sur le jeu, si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Vous pouvez également retrouver nos guides, comme le nombre de joueurs maximum et sa potentielle sortie sur PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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