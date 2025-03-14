Véritable succès, REPO peut se jouer en solo ou en multijoueur. Si vous souhaitez trouver des personnes avec qui lancer une partie, ou tout simplement trouver des partenaires de route pour le jeu d'horreur, vous pouvez rejoindre le Discord REPO France.

Disponible depuis février 2025, REPO a connu une sortie réussie avec de nombreux joueurs qui ont été séduits par l'expérience coopérative horrifique. Si la prise en main n'est pas très compliquée et que nous comprenons très vite le but du jeu, jouer seul peut être moins amusant, et trouver des partenaires dans un jeu avec une communauté massivement anglophone peut être difficile. C'est pourquoi nous vous indiquons comment trouver le Discord français dédié à R.E.P.O.





Trouver des coéquipiers grâce au Discord REPO France

Comme nous l'avons précédemment dit, REPO a réussi à très vite réunir de nombreux joueurs, grâce à son concept original qui reprend certains codes des jeux coopératifs du genre de ces derniers mois, comme Lethal Company. Jouer avec des personnes parlant la même langue est un plus non négligeable pour se comprendre, c'est pourquoi une communauté en ligne s'est rapidement créée, via l'outil très populaire Discord, qui a été privilégié pour réunir de nombreux francophones.



Grâce au Discord REPO France, les joueurs pourront trouver des coéquipiers le temps d'une partie, ou pour des aventures plus longues, dans le but de passer un temps plus agréable dans REPO.





Rejoindre le Discord REPO FR