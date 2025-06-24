Rematch Ronaldinho : Comment débloquer et jouer avec la star brésilienne ?

Les joueurs de Rematch peuvent débloquer Ronaldinho et jouer avec. Nous vous expliquons comment faire, et ce que cela apporte.
Comme nous le savions depuis quelque temps, Ronaldinho est disponible dans Rematch
. Seulement, tous les joueurs ne peuvent pas se le procurer, puisqu'il faut effectuer quelques actions pour pouvoir jouer en tant que Ronaldinho sur le terrain. Retour sur comment débloquer la star brésilienne, mais aussi ce qu'il apporte avec lui.
Comment obtenir l'icône du football dans Rematch ?
Certains footballeurs marquent l'histoire par leur style de jeu spectaculaire, leur technique éblouissante et leur charisme incomparable. Ronaldinho fait incontestablement partie de ces joueurs légendaires, et c'est pourquoi Sloclap
a décidé d'intégrer le génie brésilien à Rematch, qui est doté d'un gameplay assez technique.
Toutefois, la légende brésilienne n'est pas accessible dès le lancement du jeu. Voici comment vous pouvez rapidement débloquer Ronaldinho dans Rematch
pour l'incarner et éblouir vos adversaires.
Dans Rematch, Ronaldinho ne se débloque pas directement
: il s'agit d'un achat via un bundle cosmétique spécifique qui coûte 1 000 Quants
. En achetant ce bundle, vous obtenez les récompenses suivantes :
- Skin de personnage Ronaldinho
- Carte de joueur « Joga Bonito »
- Avatar « Joga Bonito »
Comment obtenir les Quants nécessaires pour Ronaldinho ?
Pour réunir les 1 000 Quants
nécessaires à l'achat du bundle Ronaldinho, voici les possibilités à votre disposition :
- Achat direct : vous devrez acheter des Quants via la boutique du jeu. C'est la méthode la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse.
- Passe de saison : en possédant l'édition élite du jeu ou un Passe de saison, vous pourrez obtenir jusqu'à 300 Quants dans la saison 0, puis jusqu'à 300 Quants supplémentaires lors des phases qualificatives et du championnat.
Même en collectant tous les Quants disponibles dans le Passe, vous serez toujours à 100 Quants près du montant total. Il faudra donc nécessairement acheter le pack de Quants le moins cher pour compléter votre solde. En plus de patienter plus longtemps.
Acheter et équiper le skin Ronaldinho dans REMATCH
Une fois que vous avez les 1 000 Quants
requis, vous n'avez qu'à suivre ces étapes simples pour acheter et équiper le skin Ronaldinho
:
- Rendez-vous dans la boutique du jeu. Le bundle Ronaldinho sera mis en avant en tant qu'objet spécial.
- Assurez-vous d'avoir assez de Quants sur votre compte, puis validez l'achat du bundle.
- Une fois le bundle acheté, allez dans l'onglet personnalisation puis dans la section « Special Skin ».
- Sélectionnez Ronaldinho pour équiper votre personnage de ce nouveau skin.
Il est important de noter que lorsque vous sélectionnez un skin spécial
comme celui de Ronaldinho
, il n'est pas possible d'ajouter d'éléments cosmétiques supplémentaires. Heureusement, le style iconique du joueur brésilien suffit largement à impressionner sur le terrain.
Enfin, Ronaldinho n'apportera aucun autre avantage en jeu. Il s'agit d'un élément purement cosmétique, et vous n'aurez pas accès à des stats boostées ou des dribles exclusifs.
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