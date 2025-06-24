Red Dead Redemption 2 : Sept ans après sa sortie, des joueurs découvrent une scène rare

Malgré son ancienneté et les millions d'heures de jeu accumulées, Red Dead Redemption 2 parvient encore à émerveiller les joueurs avec de petits détails, y compris une simple chanson.
Avec un contenu conséquent et un monde sensible à chaque interaction, Red Dead Redemption 2
continue de surprendre les joueurs, qu'ils soient nouveaux venus ou cow-boys confirmés. Même après des centaines (parfois des milliers) d'heures de jeu cumulées, le titre de Rockstar parvient encore à faire pétiller les yeux de la communauté. L'un de ces moments rares et inattendus vient d'être partagé sur Reddit
et il a surpris des vétérans présents depuis les débuts du jeu.
Une chanson de Red Dead Redemption 2 entendue pour la première fois
Le 12 juin 2025, l'utilisateur Ok-Frosting-9166 partageait sur le subreddit RDR2 une capture vidéo de sa partie. Sur celle-ci, les spectateurs peuvent voir Arthur Morgan se promener à cheval. Si vous avez déjà joué à Red Dead Redemption 2, vous savez peut-être que quand le personnage ralentit ou s'arrête, une caméra cinématique prend le relais pour transformer la scène en extrait de film
. À cet instant, le personnage se met à chanter.
Seventh play through and I've never heard him sing this song.
byu/Ok-Frosting-9166 inRDR2
S'il est normal d'entendre les personnages chanter ou siffler, l'air qui est entonné dans cet extrait vidéo a choqué Ok-Frosting-9166. En effet, il précise qu'il n'a entendu cette chanson que lors de sa septième partie de Red Dead Redemption 2.
Si cela témoigne de la rareté de la scène, de nombreux autres joueurs ont partagé leur étonnement dans les commentaires de la publication.
Un petit détail dont beaucoup de joueurs ignoraient l'existence
L'un des points qui revient le plus est le fait que les joueurs ignoraient tout bonnement qu'Arthur était capable de chanter. Un commentaire précise que que « J'ai joué trois fois... Je ne l'ai jamais entendu chanter. Ce jeu est juste fou »
tandis qu'un autre utilisateur déclare qu'il « faut que je promène le cheval. Plus de 2 000 heures et je n'ai jamais entendu Arthur chanter
».
Décidément, entre cette petite chanson et un objet bien utile caché dans le campement
, Red Dead Redemption 2 n'a pas fini d'étonner celles et ceux qui partent à la conquête de l'Ouest.
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