Red Dead Redemption 2 entre dans l'histoire en décrochant ce record très convoité

Atteindre le Top 10 des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps est un véritable exploit, prouvant à la fois la qualité et la popularité d'un titre. Mais d'après le dernier bilan financier de Take-Two, Red Dead Redemption 2 signe une nouvelle prouesse.
Savez-vous quels sont les trois jeux vidéo les plus vendus de l'histoire ? À l'heure où ces lignes sont rédigées, la première place du classement est occupée par Minecraft
et ses 350 millions de copies vendues. Quant aux médailles d'argent et de bronze, elles sont actuellement détenues par Grand Theft Auto V
et Wii Sports.
Mais le classement compte actuellement un autre jeu de Rockstar Games dans ce top 10 prestigieux
. Il s'agit de Red Dead Redemption 2
, même si celui-ci se retrouve coincé aux portes du podium.
Red Dead Redemption 2 désormais à la quatrième place du classement des jeux vidéo les plus vendus au monde
La nouvelle a été annoncée par Take-Two lors d'une conférence téléphonique présentant son dernier bilan financier
. Red Dead Redemption 2 a franchi la barre des 79 millions d'exemplaires vendus, devenant le quatrième jeu le plus vendu de toute l'histoire du jeu vidéo.
Il détrône ainsi Mario Kart 8 Deluxe
qui occupait cette place jusqu'alors avec 78 millions de copies vendues.
Dans le même temps, Take-Two a déclaré que le total des ventes de la série s'élève à 106 millions d'unités dans le monde et que Red Dead Redemption 2 est le jeu le plus vendu aux États-Unis depuis sept ans
, en termes de chiffre d'affaires.
Une belle performance et une troisième place potentiellement envisageable
La popularité de la franchise pourrait d'ailleurs permettre à Red Dead Redemption 2 de potentiellement monter sur la troisième marche du podium. Celle-ci est actuellement occupée par Wii Sports et ses presque 83 millions d'exemplaires vendus
. Cependant, le jeu était vendu en pack avec la Wii, ce qui explique un tel exploit. Néanmoins, la possible annonce d'un troisième jeu et la popularité de Rockstar Games pourraient permettre au deuxième opus de la franchise d'entrer dans la légende.
Cependant, il doit réaliser ce tour de force avant le lancement de Grand Theft Auto VI. Même s'il a été une nouvelle fois repoussé, le jeu reste le bien culturel le plus attendu de ces dernières années et il pourrait bien rejoindre GTA 5 sur le podium à sa sortie. Réponse fin 2026 si aucun autre report n'est annoncé !
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