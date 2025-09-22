Red Dead Redemption 2 encore au cœur d'une rumeur, ça se confirme

Selon des témoignages recueillis par l'interviewer Reece Reilly, huit développeurs travailleraient actuellement sur l'adaptation de Red Dead Redemption 2 pour la Nintendo Switch 2.
La rumeur d'un portage de Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch 2
circule depuis plusieurs mois, alimentée tour à tour par des insiders, des médias spécialisés et la communauté de joueurs. Jusqu'ici, ni Rockstar Games ni Nintendo n'ont officialisé l'existence du projet, mais de nouveaux éléments viennent raviver l'intérêt autour du sujet
.
Un portage confirmé par huit développeurs
L'interviewer Reece Reilly, connu sous le pseudonyme Kiwi Talkz, a affirmé sur Twitter (X)
avoir recueilli des informations directement auprès de plusieurs développeurs impliqués dans le projet. Selon lui, huit personnes travailleraient déjà sur l'adaptation du jeu
pour la console hybride de Nintendo.
Reilly précise qu'il n'est pas « leaker », mais qu'il partage uniquement ce qu'il apprend au contact des professionnels du secteur lors de ses entretiens. Il s'est déjà illustré par la fiabilité de certaines de ses informations concernant des productions Nintendo, comme Donkey Kong Bananza
.
Pourquoi l'annonce n'a pas eu lieu lors du Nintendo Direct
Lors du dernier Nintendo Direct
, certains joueurs s'attendaient à voir apparaître Arthur Morgan au milieu des annonces. Mais l'absence de Rockstar n'est pas si surprenante
. Historiquement, l'éditeur n'a quasiment jamais utilisé les vitrines de Nintendo pour ses révélations. L.A. Noire
avait par exemple été annoncé quelques jours seulement avant le Direct de septembre 2017, en dehors de l'événement.
Reilly rappelle également que la participation à un Direct est payante
. Un choix de communication peu en phase avec la stratégie de Rockstar, qui préfère annoncer ses projets selon son propre calendrier. L'annonce pourrait donc avoir lieu à tout moment, via les canaux officiels de Rockstar.
Pas de nouvelles pour GTA sur Switch 2
Si Red Dead Redemption 2 semble bien être en route, Reilly précise ne pas avoir entendu parler de portages de GTA V ou GTA VI
sur la future machine de Nintendo. Rockstar concentre donc visiblement ses efforts sur l'Ouest sauvage plutôt que sur les rues de Los Santos.
Réponse d'ici quelques semaines peut-être, pour savoir si et surtout quand Red Dead Redemption 2, qui est l'un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années, arrivera sur la Nintendo Switch 2. Si vous n'avez pas encore joué à Red Dead Redemption 2
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