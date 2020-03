Red Dead Online : Un joueur prétend être le premier rang 1000 légitime

Quel joueur de Red Dead Online ne rêve pas d'atteindre le rang 1000 (sans tricher) ? Un joueur y est parvenu et il prétend être le premier rang 1000 légitime.

est sorti lesur consoles et il aura fallu attendre, disponible en bêta dans un premier temps, puis dans sa forme définitive ensuite. Depuis son lancement, les joueurs s'acharnent sur ce mode afin d'augmenter leurs rangs, et ce n'est pas chose aisée.Les possibilités pour gravir les échelons n'étaient pas nombreuses au début, mise à part les missions scénarisées, quelques missions secondaires disponibles en mode libre et les épreuves de visée libre. Mais depuis quelques mois maintenant, la mise à joura changé la donne et a permis aux joueurs deNéanmoins, comme le révèle le compte Twitter deil semblerait qu'un joueur ait atteint le rang 1000, et ce de façon légitime selon lui.En effet, comme le démontre le tweet ci-dessus,, et c'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que même depuis la sortie bêta du mode online, et en y jouant quotidiennement, il est difficile d'atteindre ne serait-ce que le rang 300. Bien sûr la plupart des joueurs de haut niveau parviennent à obtenir un niveau de rang élevé en jouant au mode PvP que propose le mode en ligne. Cependant, des petits malins trouvent parfois des brèches et certains se sont fait surprendre en train de tricher. Pour ce faire, ils se mettent au bord de la carte et attendent que des joueurs apparaissent pour ensuite leur tirer en pleine tête.Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :