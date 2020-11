Red Dead Online : Un glitch permet de s'envoyer en l'air

Well Red Dead Online's bridge glitch sure is still working lmao pic.twitter.com/ALaoo3DQCQ — Emma Kent (@GoneEFK) November 27, 2020

Malgré l'époque à laquelle se déroule l'intrigue ded' Eurogamer , a en effet découvert. Dans une vidéo postée sur Twitter, nous voyons son personnage (en mode online). Elle s'avance dessus et se retrouve propulsée dans les airs. Fort heureusement et malgré une longue chute, elle ne meurt pas.Surt, l'utilisateur nommé Redditor Jaitom a publié une vidéo dans laquelle celui-ci tente l'expérience. Nous pouvons alors voir son personnage, issu du mode online aussi,. Le pont s'avère incontrôlable et propulse le joueur dans les airs, mais contrairement à Emma Kent,Avant que ce petit glitch ne soit corrigé, et si vous désirez faire un petit voyage dans les airs,. Une fois que vous serez sur place, vous devrez lui balancer des couteaux de lancer, ou d'autres projectiles. C'est alors que celui-ci va s'agiter et vous envoyer dans les cieux.Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC et son mode online deviendra un standalone à partir du 15 décembre 2020 avec un prix de lancement à 4,99 euros seulement.