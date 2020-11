Red Dead Online deviendra standalone à partir du 1er décembre

Red Dead Online disponible en stand-alone le 1er décembre prochain

La mise à jour majeure déployée le 1er décembre

À la surprise générale,. En plus de cette nouvelle, le studio en a également profité pour dévoiler la date de parution de la prochaine mise à jour, mais aussi son contenu.Tout comme GTA Online sur PS5 , il semblerait que, mais cette fois-ci beaucoup plus rapidement puisqu'En d'autres termes, cela signifie que les joueurs ne seront pas dans l'obligation d'acheter le mode histoire deafin d'avoir accès à son mode online et à toutes les futures mises à jour de contenu.via le, le, le, l’etavec une offre de lancement à, pour ensuite passer à. Rockstar Games a également annoncé sa rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X/S.Il nécessitera tout de même pas moins de 123 Go d'espace libre et permettra aussi d'accéder directement à Red Dead Redemption 2 si les joueurs détiennent celui-ci.Enfin, nous en savons davantage concernant. Celle-ci sera également, et permettra doncavec des missions inédites, mais aussi 10 rangs supplémentaires.De plus,afin d'obtenir des récompenses.