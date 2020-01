Red Dead Online : Plongez dans les événements du mode exploration de carrières de l'Ouest

En ce mardi 14 janvier, des nouveautés viennent s'ajouter au contenu de Red Dead Online. Au programme, des bonus d'XP concernant certains événements et des bonus en ce qui concerne les différents métiers.

rang 4 pour les chasseurs de primes

rang 4 pour les marchands

rang 4 pour les collectionneurs

Gros gain de bonus d'expérience pour chaque rôle cette semaine

Série en Visée Libre à la une cette semaine : Dernier survivant

Avantages en cours dans Red Dead Online

Chaque mardi dansnous avons le droit à des nouveautés, et cette semaine ne déroge pas à la règle. En effet, dès aujourd'hui découvrez les nouveaux bonus dans les événements de rôle du mode exploration.et recevez 25 % d'XP sur votre personnage ainsi que 25 % d'XP concernant votre rôle. Cependant, ces activités sont réservées aux joueurs ayant atteint un rang spécifique pour chaque rôle :Les différents événements disponibles sont :(chasseurs de primes),(chasseurs de primes),(marchands),(collectionneurs) et(collectionneurs).Pour tous les joueurs qui se sont jetés dans l'aventure des carrières de l'Ouest, que vous soyez débutant ou expert, vous allez bénéficier d'un gros gain de 2 000 XP ! Ainsi, si vous capturez la prime légendaire, vous gagnerez 2 000 XP pour chasseur de primes, si vous effectuez une vente vous gagnerez 2000 XP en tant que marchand, et si vous parvenez à rassembler la collection hebdomadaire vous obtiendrez 2 000 XP en tant que collectionneur. Enfin, effectuez une mission scénarisée de distillateur pour gagner 2 000 XP également pour ce rôle.Attention, vous n'allez pas gagner 2 000 XP d'un coup, mais par tranche de 1 000 via la section Offres et récompenses du menu pause deParticipez cette semaine à l'activité Dernier Survivant. Le but ? Comme son nom l'indique, soyez le dernier survivant afin de remporter la victoire, à l'instar d'un battle royale. Cette épreuve est disponible jusqu'au 20 janvier prochain via la section Série Élimination.

Les avantages de la semaine dans Red Dead Online proposent pour tous les joueurs une réduction de 30 % sur le prix des fusils via les armureries ou le catalogue Wheeler, Rawson & Co., et les membres PlayStation Plus reçoivent une couleur gratuite pour la veste Leavitt.

Et pour ceux qui s'apprêtent à découvrir l'une des trois Carrières de l'Ouest originales, le prix de l'étal de boucher, de la licence de chasseur de primes et du sac de collectionneur a été réduit de 5 lingots d'or (le sac de collectionneur reste gratuit pour les joueurs qui associent leur compte Social Club et Twitch Prime, en plus de l'amélioration alambic en cuivre poli. Pour ce faire, rendez-vous sur Twitch Prime pour vous connecter).

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Red Dead Redemption 2.

Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :