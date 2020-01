Red Dead Online : De nouveaux vêtements et des bonus pour les distillateurs cette semaine

Des nouveautés viennent s'ajouter ce 7 janvier en ce qui concerne le nouveau métier de distillateur. Au menu : des bonus, de nouveaux vêtements et bien entendu, des réductions !

Nouveaux vêtements et série en visée libre

Autres bonus

Avantages Twitch Prime

Cette semaine, vous propose une nouvelle sélection de vêtements pour parfaire votre allure. Découvrez donc sans plus tarder laetet lesDe plus, leet lasont également disponibles, mais pour une durée limitée, ne tardez donc pas trop.Vous voulez tester votre courage et vos capacités ? Rendez-vous dans laet tentez tous les modes de capture : Territoire Hostile, Envahi, Pillage, Butin de guerre ou encore Up in Smoke. Souvenez-vous, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur.Si vous atteignezvous recevrez un coloris exclusif sur les bottes Kelley. De plus,pour le rôle de distillateur en aromatisant n'importe quel alcool auprès de notre cher Marcel dans votre distillerie. Cela vous permettra de revendre plus cher vos bouteilles. Ce n'est pas tout, effectuez également une vente d'alcool et vous obtiendrez une réduction deDe plus, cette semaine profitezpour l'achat d'une distillerie (toutes les distilleries), mais aussi d'un prix réduit si vous décidez de déplacer cette dernière. En ce qui concerne les marchands, vous avez également le droit à quelques réductions :de taille moyenne pour vos ventes, mais également sur la marmite.Pour bénéficier des avantages, il vous suffit de lier votre compte Social Club à votre compte Twitch, et cette semaine bénéficiez donc d'une réduction sur le, mais également sur les éléments pour le rôle de chasseur de prime, marchand et collectionneur, et aussi une remise sur le chevalPour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :