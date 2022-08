Red Dead Online : Les récompenses du mois d'août 2022

Les bonus de Red Dead Online en août

RDO$ et XP doublés dans les missions Une terre d'opportunités

RDO$, or et XP doublés dans toutes les missions en mode exploration durant le mois d'août.

Du 2 au 8 août → Série pro extrême 2

Du 9 au 15 août → Série Arc et flèches

Du 16 au 22 août → Ruée sur les armes extrême en équipe

Du 23 au 29 août → Série Blackwater

Du 30 août au 5 septembre → Série pro extrême 3

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que GTA Online continue d'être alimenté par les joueurs, par le biais de quelques petites mises à jour hebdomadaires et, de temps à autre, des ajouts majeurs,. En effet, cela fait déjà un bout de temps que Rockstar ne leur a pas proposé une mise à jour digne de ce nom et aucune autre n'est programmée , ayant pour conséquence le mécontentement de la communauté. Comme pour les mois précédents,, sans aucun ajout.. De plus, en réussissant cinq jours de suite un défi de rôle de collectionneur, vous obtiendrez 30 % de remise sur un objet de rôle de collectionneur novice ou prometteur. Pour gagner encore plus d'argent, les joueurs pourront obtenir des RDO$ et d'XP doublés dans les ventes d'objets de collection. Une tenue complète peut également être récupérée gratuitement par tous les joueurs.Pour le reste, mentionnons un gain multiplié par deux des RDO$ et d'XP dans le contrat des quais, ou en volant la braise de l'est (vous pouvez aller voir Sean Macguire, James Langton, Joe, ou Anthony Foreman). Concernant les autres bonus, voici à quoi vous attendre :Pour ce qui est des séries à la une, voici le programme :Encore une fois, il s'agit d'un mois peu intéressant, qui n'encouragera pas les joueurs à s'investir davantage dans Red Dead Online.