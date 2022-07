Red Dead Online : Rockstar ne proposera plus de contenu majeur, pour se concentrer sur GTA VI

La fin pour Red Dead Online

Disponible depuis la fin de l'année 2018, le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 a bien évolué depuis, avec, notamment, de nouvelles carrières. Cependant, depuis de longs mois, Rockstar a laissé de côté les ajouts majeurs et priorise les nouveautés mineures et les bonus, ce qui ne plaît évidemment pas à la communauté, laquelle espère, depuis très longtemps, de nouvelles choses. Cela n'arrivera finalement pas, comme l'a indiqué la firme étoilée sur le site officiel Si GTA Online va encore évoluer,. Le contenu restera juste tel quel, avec quelques ajouts mineurs de temps à autre, à l'image de nouvelles missions Telegram plus tard dans l'année.Enfin, Rockstar affirme que des mises à jour pour améliorer l'expérience arriveront, tout comme des événements spéciaux saisonniers. Le suivi n'est donc pas encore terminé, mais il ne faut plus s'attendre à voir débarquer une mise à jour majeure, pour le plus grand désarroi de la communauté.Ces informations sous-entendent donc que, d'autant plus que Rockstar précise que son développement a débuté depuis plusieurs années. Une annonce pourrait donc être imminente, bien que sa sortie ne semble pas prévue avant 2024.