Red Dead Online : La dernière mise à jour a amené son lot de problèmes

"Actually loaded into a session, and found this! Everyone, I present the Legendary Land-Dwelling Catfish!"



Credit: https://t.co/ohL3EDU9zv pic.twitter.com/m9qPyTehHe — Red Dead Online Community (@RedDeadRDC) August 12, 2020

I had to do it... Put sound on! pic.twitter.com/yHmLsYGyC9 — Red Dead Online Community (@RedDeadRDC) August 10, 2020

So... A bald Man is just running to The infinite and... When I aproach to shoot him or something The game crash #RedDeadOnline #RedDeadRedemption2 @RockstarGames @RedDeadRDC pic.twitter.com/6vi0tWaT6W — SaleM (@RiveL01263858) August 11, 2020

Red Dead Online Patch 1.21 is the worst since the beta. No NPCs/Animals, Ghost driven horses and wagons and this... pic.twitter.com/TwGXhz3Eq5 — Nader ''LibaNz_'' Karame (@Nader_Karamehlo) August 11, 2020

Depuis la mise à jour du rôle de Naturaliste disponible depuis, les joueurs dedoivent faire face à de nombreux problèmes in-game.Comme rapporté par Polygon alors que les joueurs sont en pleine partie de traque ou de chasse, maisqui sont nécessaires pour lancer des quêtes ou pour l'accomplissement de ces dernières. Ce n'est pas tout puisqueDe plus,. Ce dernier apparaît sans réelle raison, et les joueurs peuvent juste interagir avec lui. Plusieurs captures ont été publiées sur Reddit et Twitter.est bien au courant de ces problèmes et a publié un article de support spécifiant de ces bugs , et malgré le déploiement d'une mise à jour de corrections il y a peu, les rapports des joueurs continuent de s'accumuler.