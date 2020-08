GTA Online sera un standalone disponible sur PS5 et Xbox Series X

GTA Online, le nouveau standalone presque gratuit

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 18,95 € au lieu de 30 €



Sorti une première fois sur PS3 et Xbox 360, puis sur PS4 et Xbox One avant de débarquer sur PC,, et les générations de consoles.C'est lors du bilan financier de ce premier trimestre fiscal que, maison-mère de, a donné plus de précisions quant à GTA 5 . Indiqués par Business Wire , plusieurs détails ont donc permis d'en apprendre davantage sur le titre phare de la firme étoilée. Que les joueurs de Xbox se rassurent,, profitant ainsi des améliorations technologiques.. Disponible durant le second semestre de l'année 2021,. Pour ce faire, ces derniers devront disposer d'un abonnement PS Plus.Cependant, après les trois mois de gratuité,, et pour le moment. À l'heure actuelle, nous ne savons donc pas si ces joueurs disposeront aussi de quelques mois afin de le récupérer gratuitement.Également,, ce qui pourrait signifier que les versions actuelles de la PS4 et de la Xbox One soient supprimées progressivement de la même manière que les versions PS3 et Xbox 360.Avant sa sortie sur nouvelle génération, vous pouvez toujours décider de découvrir GTA V sur les consoles actuelles, et ce pour un moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming :