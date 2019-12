Red Dead Online : De la neige et des cadeaux pour Noël

Les joueurs de Red Dead Online pourront profiter, ces prochains jours, de nombreux bonus, ainsi qu'une température plutôt douce, pour l'arrivée des fêtes de fin d'année.

Bonus et nouveautés pour Noël sur Red Dead Online

La variante Krampus du fusil à double canon

30 munitions de chevrotine incendiaire

100 balles pour fusils à pompe

10 morceaux de gros gibier au thym

10 morceaux de volaille à la menthe

20 carottes

20 assortiments de biscuits

50 bonbons

10 brandys de qualité

10 fortifiants miracles spéciaux

20 bouteilles incendiaires instables

2 prunus des rivières

2 agaritas

3 000 XP de club

200 RDO$ quand vous commencez un nouveau rôle

1 ravitaillement gratuit de marchand

1 composant d'arme gratuit de votre choix

1 carte au trésor en récompense

1 réapprovisionnement gratuit de moût pour distillateur clandestin

30 % de réduction sur un box dans l'écurie

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Red Dead Redemption 2.

En effet, à l'instar de GTA Online , les joueurs du mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 peuvent profiter comme il se doit de Noël. Vous aurez l'occasion, lors de vos voyages, d's, alors que tous les habitants sont heureux de décorer leurs maisons et les villes. Toutefois, l'hiver arrive, et certaines régions seront durement touchées,Cependant, les joueurs pourront profiter de nombreuses nouveautés et bonus, comme, à l'image de Trésor de guerre, Et que ça saute, ou Capture, alors que les joueurs évoluant sur PS4 pourront avoir accès aux variations festives de Ruée sur les armes, Chaque arme compte et Dernier survivant.Entre les 23 et 25 décembre,, comprenant notamment les objets suivants :Toutefois, si vous n'avez pas encore récupéré d'anciens bonus, vous pouvez toujours mettre la main sur les bonus ci-dessous, de quoi faire d'une pierre deux coups.Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :