GTA Online : Célébrez Noël avec une multitude de bonus et la Grotti Furia

Une semaine après l'arrivée du braque, Rockstar se veut généreux, et profite des fêtes de fin d'année pour offrir de nombreux cadeaux aux joueurs de GTA Online.

Nombreux cadeaux sur GTA Online

Propriétés : -50 % sur les QG de motards

-50 % sur les lieux de production de motards

-50 % sur les bureaux

-50 % sur les bunkers

-50 % sur les hangars

-50 % sur les complexes Véhicules : -40 % sur la Pegassi Tezeract

-30 % sur l'Imponte Deluxo

-40 % sur le Mammoth Avenger

-40 % sur le Mammoth Thruster

-40 % sur l'Ocelot Stromberg

-40 % sur la Kuruma blindée

-40 % sur le Buckingham Akula

-40 % sur le pick-up HVY Insurgent custom

-40 % sur le HVY APC

-40 % sur le HVY Barrage

-40 % sur le véhicule antiémeute

Alors que les joueurs du mode multijoueur de GTA V ont eu l'occasion de faire et refaire le braquage du casino , à l'occasion de Noël et des festivités qui s'ensuivent, de, en plus d'une nouvelle voiture. La, une voiture supersportive, fait son arrivée chez Legendary Motorsport et est, dès maintenant, disponible.De plus, alors que certaines des enseignes se sont mises aux couleurs de Noël,, moment idéal pour replonger en enfance et faire des batailles de boules de neige.Comme nous vous le disions ci-dessus, de nombreux cadeaux sont à récupérer ces prochains jours. Tous les joueurs qui se connecteront au jeuauront la chance de recevoir, entre autres, une combinaison lumineuse renne verte, un lanceur pyrotechnique, 20 feux d'artifice et tout un tas d'autres surprises. Pour celles et ceux ce connectant, ces surprises seront encore plus nombreuses, et comprendrontDe plus, les joueurs qui lanceront GTA Online avant le 1janvier récupéreront, gratuitement, des vêtements, comme les pyjamas violet à carreaux et rouge à volutes ou encore les pulls Burger Shot et festif massacre vert.Évidemment, la roue de la fortune présente au sein dune dérogera pas à la règle, et proposera, en guise de gros lot, l', sauf le jour de Noël, exceptionnellement remplacé par la. À noter que toutes deux seront aux couleurs de Noël.Finalement, comme toujours, une multitude de réductions a lieu sur divers produits :