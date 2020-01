Red Dead Online : Bonus et avantages de la semaine

De nombreux bonus sont à retrouver pour cette nouvelle semaine sur Red Dead Online, en plus de nouveautés dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co.

Articles permanents Manteau Walden Gilet Barras Chemisier Iniesta Bottes Hardie Bottes Oakley Chapeau Birdwell

Articles temporaires Chapeau en raton-laveur Chapeau de cosaque Jambières Shaffer Jambières Griffith Gilet Morales Demi-jambières en peau



N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Red Dead Redemption 2.

souhaite continuer sur sa lancée et proposer du contenu de manière régulière dans. Ainsi, le studio ne perd pas ses bonnes habitudes et propose une pléthore de récompenses. De l'XP bonus sera octroyé aux joueurs. Si, toutefois, vous n'avez pas encore démarré une Carrière de chasseur de primes, sachez que le moment opportun est arrivé, puisque si vous rencontrez la chasseuse de primes à Rhodes et que vous vous procurez votre licence,. En outre, si vous accomplissez une mission de chasse à la prime, vous repartirez avec une carte de compétence de votre choix ainsi que cinq bolas.Concernant les autres bonus,. Vous avez jusqu'à ce 3 février pour profiter de l'offre. Qui plus est, une réduction de 25 % est disponible sur tous les chariots, tout comme les chiens du camp, les tentes et les interactions.Finalement, le catalogue Wheeler, Rawson & Co. reçoit une nouvelle cargaison, avec des articles permanents et d'autres seulement temporaires :Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :