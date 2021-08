Red Dead Online accueille le mode Appel aux armes.

Survivez à des vagues d'ennemis dans Appel aux armes, disponible dans Red Dead Online

Nouveau contrat

Le club des Fins Tireurs N°2

Bonus de Prix du Sang

Promotions de la semaine

5 lingots de réduction sur les distilleries clandestines.

40 % de réduction sur les améliorations de la distillerie clandestine et photographies du bar.

30 % de réduction sur les objets cosmétiques de distillateur clandestin.

30 % de réduction sur le Norfolk Roadsters.

40 % de réduction sur les fusils de précision.

30 % de réduction sur les interactions.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 30 août obtiendront une récompense pour recevoir un chapeau gratuit jusqu'au rang 15, une offre de -50 % sur le fusil Rolling Block, ainsi qu'une offre de -30 % sur une sélection d'articles dans la boutique du campeur.

Comme annoncé durant la semaine du 3 août, Red Dead Online se dote désormais d'un nouveau mode intitulé « Appel aux armes ». Celui-ci est similaire, le but étant de survivre à plusieurs vagues d'ennemis qui se font de plus en plus dangereuses.Afin d'avoir accès à ce nouveau mode, vous devez dans un premier temps vous diriger auprès de votre coffre situé dans votre camps. Vous y trouverez alors un télégramme envoyé par J. Par la suite,Pour l'occasion,vous propose par ce mode de repartir avec 3x plus de récompenses : le triple de RDO$ et le triple d'XP. Par ailleurs, une réduction de 30 % est offerte sur n'importe quel objet de rôle novice ou prometteur.Un nouveau contrat est disponible depuis ce 10 août, et il s'agit du. Il propose une série de crimes qui prennent pour cible le célèbre magnat : vous devrez faire diversion et vous infiltrer dans Cornwall Kerosene & Tar afin de vous procurer des bons de Capital pour les ramener à Guido Martelli.Annoncés lors de, les Passes du Hors-la-loi sont désormais remplacés par, et depuis ce 10 août, vous avez accès au deuxième de la série. Disponible pour 25 lingots d'or, vous avez la possibilité de débloquer 25 récompenses exclusives, dont des tenues, des interactions ou encore des réductions.Lors de vos promenades, n'oubliez pas de chercher des coffres et des sacs, vous y trouverez peut-être plus de Capital que d'habitude pendant vos. Durant cette nouvelle semaine, si vous rendez visite aux quatre donneurs de missions, vous profiterez d'un petit bonus de 100 RDO$ supplémentaires.Comme chaque semaine, des promotions ont fait leur apparition :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.