Red Dead Online : À la recherche de la pierre précieuse Il Sovrano

La pierre Il Sovrano fait son apparition dans Red Dead Online

Le contrat des saloons

Bonus et arrivée d'un nouveau mode dans Red Dead Online

Promotions de la semaine

30 % de réduction sur les chevaux Turkoman.

30 % de réduction sur les fusils à pompe.

30 % de réduction sur les variantes d'armes pour les rôles.

40 % de réduction sur les armes de corps-à-corps, l'arc et l'arc amélioré.

40 % de réduction sur les chapeaux.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de Red Dead Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 30 août obtiendront des récompenses pour recevoir un chapeau gratuit jusqu'au rang 15, une offre de -50 % sur le fusil Rolling Block, ainsi qu'une offre de -30 % sur une sélection d'équipements pour le camp dans la boutique du campeur.

Un nouvelle pierre précieuse de couleur jaune est au centre de toutes les rumeurs au sain de Rhodes. Appelée, vous allez devoir récolter des informations auprès d'un représentant du sénateur Ricard, afin d'avoir plus de précisions sur son emplacement. Par la suite, vous vous doutez bien que vous allez devoir pénétrer dans un lieu qui gargouille de gardes, alors faites bien attention.Si vous parvenez à terminer, vous recevrez une récompense pour un composant d'arme gratuit au choix. De plus, terminez-la en difficulté impitoyable pour débloquer le haut-de-forme Duplessis à l'achat auprès de madame Nazar.Les saloons de Saint Denis sont réputés pour voir transiter pas mal d'argent liquide. De ce fait, un nouveau contrat de crime est disponible et il s'agit du. Disponible en trois missions, vous allez devoir récolter différents fonds aux débits de boissons.Cette semaine dansvous permet de profiter d'une réduction de 40 % sur le cheval polyvalent de votre choix, et ce, quel que soit le mode que vous choisirez.Par ailleurs, dès la semaine du 10 août,accueillera. Celui-ci permettra aux joueurs de venir en aide à de braves personnes, mais attention, plusieurs vagues d'ennemis feront leur apparition.Voici les promotions disponibles depuis ce 3 août dans Red Dead Online :Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.