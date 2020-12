Red Dead Online : À la poursuite de Carmela La Muñeca Montez

Nouvelle prime légendaire dans Red Dead Online

Les joueurs de Red Dead Online ayant associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtiendront des récompenses pour recevoir les articles suivants : Une licence de chasseur de primes gratuite, une récompense pour une lisière couleur améthyste pour votre chariot de chasseur de primes. De plus, associez votre compte Prime Gaming avant le 21 décembre pour recevoir une récompense pour un cheval Breton gratuit ainsi que 100 RDO$.

Le 1décembre dernier marquait. En ce 8 décembre, la nouvelle prime légendaire est disponible.Il s'agit de, la cheffe de la bande de Del Lobo, notamment connue pour avoir commis de nombreux vols accompagnés de meurtres., cependant, celle-ci n'a peur de rien et est prête à tout pour la liberté de ses hommes et la sienne. Faites donc attention, carAfin d'avoir accès à, vous devez vous rendez au niveau, ces derniers se trouvant majoritairement dans les grosses villes de la carte. Durant cette semaine,, dont celles des criminels notoires qui se présentent sous la forme de missions en 3 parties disponibles pour les chasseurs de primes prestigieux.Tous les chasseurs de primes peuvent, depuis ce 8 décembre, bénéficier d'une remise de 30 % sur un cheval au choix.Que vous soyez chasseurs ou naturalistes, n'hésitez pas à aller5 toniques spéciaux, 200 munitions express pour fusil et 10 morceaux de viande de gros gibier.De plus,Avec les nouvelles promotions de la semaine, les naturalistes et les collectionneurs vont pouvoir faire quelques économies grâce à, ainsi queConcernant les chasseurs et les traqueurs,, ainsi que sur la boutique de Gus.Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC et son mode online deviendra un standalone à partir du 15 décembre 2020 avec un prix de lancement à 4,99 euros seulement.