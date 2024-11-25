Read Dead Redemption 2 : Un streamer a réussi à terminer le jeu sans mourir

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 novembre 2024 à 17h54
S'il est difficile de parler de speedrun dans ce cas précis, Crayator a accompli un exploit dans Red Dead Redemption 2. Mais terminer cette aventure sans mourir n'a pas été de tout repos.
Read Dead Redemption 2 : Un streamer a réussi à terminer le jeu sans mourir
De nombreux joueurs déterminés se sont lancés le défi de terminer un jeu le plus rapidement possible sans que leur personnage ne meure. Cette pratique possède même un nom : le No Death Speedrun. Dans certains titres, cette épreuve peut relever du parcours du combattant, comme dans Elden Ring. Mais un utilisateur a réussi l'exploit de terminer le titre de From Software sans perdre une seule vie en 2 heures 35 minutes et 25 secondes. 

Mais contrairement à ce que les joueurs pourraient croire, les « Souls like » ne sont pas les titres les plus difficiles à terminer en No Death Speedrun. Le streamer Crayator l'a appris à ses dépens, en jouant à Red Dead Redemption 2

Trois tentatives nécessaires pour terminer Red Dead Redemption 2 en No Death Speedrun

Déterminé à terminer le titre de Rockstar Games sans mourir, le créateur a lancé une première tentative qui s'est soldée par un échec. Au bout de 9h30 de jeu, son personnage est mort d'un violent coup sur la tête, en chevauchant pour tenter de rattraper un train lancé à pleine vitesse. Le plus triste est que malgré les différents replays disponibles sur sa chaîne, il est difficile de savoir précisément comment il a succombé. 

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Même si cela aurait pu frustrer ou décourager, Crayator a décidé de débuter une deuxième partie en espérant accomplir son objectif. Mais cette nouvelle tentative a été encore plus courte que la première. Son personnage est mort après deux heures de jeu, des suites d'une attaque de grizzli. Encore une fois, la chance n'était pas au rendez-vous car un PNJ se trouvait à proximité et aurait pu réagir. 

En effet, certains jeux demandent de la dextérité, de la précision et de la mémoire pour repérer les pièges et venir à bout d'un jeu sans succomber. Mais Red Dead Redemption 2 repose beaucoup sur la chance et les réactions liées à l'environnement. Un joueur a beau se promener tranquillement à cheval, il peut prendre une balle perdue d'un hors-la-loi. Néanmoins, ce détail n'a toujours pas découragé Crayator.


Le troisième et dernier essai a d'ailleurs été couronné de succès. Après un peu plus de 30 heures de jeu, il a pu voir le générique de fin de Red Dead Redemption 2 alors que son personnage était toujours en vie. En temps normal, il faut compter environ 55 heures pour finir le jeu. Ce succès l'a encouragé à se lancer dans un autre challenge : terminer l'épopée Western à 100 %. Affaire à suivre donc !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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