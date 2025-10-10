Minecraft 2 c'est officiel, mais pas comme vous l'attendiez

Malgré un accueil critique assez négatif, le film Minecraft a été un succès commercial colossal, rapportant près d'un milliard de dollars. Il est donc logique de voir Warner Bros. officialiser sa suite, attendue pour l'été 2027.
Au cinéma comme dans les autres domaines, la qualité ne fait pas tout, c'est la rentabilité qui prime. Et comme Minecraft le film a rapporté près d'un milliard de dollars, en dépit de critiques négatives de la part du public
, une suite verra le jour, comme vient de le confirmer Warner Bros. Pictures. La sortie est prévue pour l'été 2027 et cette annonce n'étonne pas réellement puisque le premier film a dépassé toutes les attentes commerciales.
Un succès monumental malgré des avis partagés
Sorti au printemps dernier, Minecraft le Film avait suscité autant de curiosité que de doutes
. Le long-métrage de Jared Hess, à qui l'on doit déjà Super Nacho ou encore Napoleon Dynamite, n'a quasiment jamais dépassé la moyenne sur les sites spécialisés, que ce soit Rotten Tomatoes, Letterboxd ou Metacritic. Pourtant, le public a répondu présent puisque le film est devenu le plus gros succès de l'année aux États-Unis
et le deuxième au niveau mondial
, avec un box-office flirtant avec le milliard de dollars. En France, il se classe cinquième.
De quoi inciter Warner Bros. à poursuivre l'aventure. À peine une semaine après la sortie, Mike De Luca, co-président et PDG du studio, confirmait déjà qu'une suite était en négociation. C'est désormais officiel, le développement est lancé, et la date fixée
.
Retour du réalisateur et de l'équipe créative
Le réalisateur Jared Hess reprendra les commandes du projet et participera également à l'écriture du scénario
, cette fois en collaboration avec Chris Galletta
, déjà impliqué sur le premier film. Ce choix de continuité devrait garantir la même identité visuelle et humoristique qui avait séduit le public. Côté casting, Jason Momoa n'a pas encore été officiellement confirmé
, mais son rôle de producteur exécutif laisse entendre qu'il fera bel et bien partie de la suite. Quant à Jack Black dans le rôle de Steve, il serait difficile d'imaginer un second volet sans lui
. Son enthousiasme communicatif et la popularité de son personnage « chicken jockey » en ont fait un élément central du succès du film.
Une annonce officielle et quelques indices
L'annonce a été faite directement sur le compte officiel de Minecraft, accompagnée d'une image symbolique, deux pioches posées sur une table de craft
. Un clin d'œil évident à la possible présence de deux protagonistes, Alex ayant été teasée dans la scène post-générique du premier film.
Si peu d'informations ont été dévoilées pour l'instant, la confirmation de la date suffit à relancer l'enthousiasme des fans. Le film n'en est qu'à ses premières étapes de production, et de nouvelles révélations devraient arriver au cours de l'année 2026.
Après un premier opus à la fois chaotique et irrésistible, Minecraft 2 devra réussir à trouver l'équilibre entre humour absurde et fidélité à l'univers du jeu
. En attendant, les spectateurs ont désormais une date à cocher dans leur calendrier, le 21 juillet 2027 en France
.
commentaire (1)
J'ai pas trop aimé mais s'ils corrigent ce qui était nul pourquoi pas