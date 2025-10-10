Minecraft 2 c'est officiel, mais pas comme vous l'attendiez

Malgré un accueil critique assez négatif, le film Minecraft a été un succès commercial colossal, rapportant près d'un milliard de dollars. Il est donc logique de voir Warner Bros. officialiser sa suite, attendue pour l'été 2027.

Un succès monumental malgré des avis partagés

Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraft pic.twitter.com/VqJSknMh0I — Minecraft (@Minecraft) October 9, 2025

Retour du réalisateur et de l'équipe créative

Une annonce officielle et quelques indices

Au cinéma comme dans les autres domaines, la qualité ne fait pas tout, c'est la rentabilité qui prime., une suite verra le jour, comme vient de le confirmer Warner Bros. Pictures. La sortie est prévue pour l'été 2027 et cette annonce n'étonne pas réellement puisque le premier film a dépassé toutes les attentes commerciales.Sorti au printemps dernier,. Le long-métrage de Jared Hess, à qui l'on doit déjà Super Nacho ou encore Napoleon Dynamite, n'a quasiment jamais dépassé la moyenne sur les sites spécialisés, que ce soit Rotten Tomatoes, Letterboxd ou Metacritic. Pourtant, le public a répondu présentet le, avec un box-office flirtant avec le milliard de dollars. En France, il se classe cinquième.De quoi inciter Warner Bros. à poursuivre l'aventure. À peine une semaine après la sortie, Mike De Luca, co-président et PDG du studio, confirmait déjà qu'une suite était en négociation., cette fois en collaboration avec Chris Gallett, déjà impliqué sur le premier film. Ce choix de continuité devrait garantir la même identité visuelle et humoristique qui avait séduit le public., mais son rôle de producteur exécutif laisse entendre qu'il fera bel et bien partie de la suite.. Son enthousiasme communicatif et la popularité de son personnage « chicken jockey » en ont fait un élément central du succès du film.L'annonce a été faite directement sur le compte officiel de Minecraft, accompagnée d'une image symbolique,. Un clin d'œil évident à la possible présence de deux protagonistes, Alex ayant été teasée dans la scène post-générique du premier film.Si peu d'informations ont été dévoilées pour l'instant, la confirmation de la date suffit à relancer l'enthousiasme des fans. Le film n'en est qu'à ses premières étapes de production, et de nouvelles révélations devraient arriver au cours de l'année 2026.Après un premier opus à la fois chaotique et irrésistible,. En attendant, les spectateurs ont désormais une date à cocher dans leur calendrier,