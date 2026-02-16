REANIMAL : Le directeur narratif se confie sur une potentielle suite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 février 2026 à 17h55
Durant notre échange exclusif, le directeur narratif de REANIMAL a dit quelques mots à propos de la potentielle arrivée d'une suite.
REANIMAL : Le directeur narratif se confie sur une potentielle suite
Très bien accueilli par la presse spécialisée et par les joueurs, REANIMAL, qui offre une expérience coopérative et horrifique avec des créatures terrifiantes, a su se démarquer en ce début d'année 2026. À tel point que la communauté aimerait voir une suite débarquer. 

À lire également

REANIMAL : Tarsier Studios nous explique la genèse des monstres et ses inspirations

REANIMAL : Tarsier Studios nous explique la genèse des monstres et ses inspirations

Nous avons pu échanger avec le directeur narratif de REANIMAL, David Mervik. Lors de notre échange avec le développeur, la question d'une possible suite a été posée. Et il semblerait que Tarsier Studios ne ferme pas totalement la porte.

Un deuxième opus pour la licence REANIMAL ? 

reanimal-creature
Durant notre interview, qui a eu lieu avant la sortie de REANIMAL, David Mervik n'a pas apporté de réponse définitive quant à une potentielle suite pour le nouveau jeu de Tarsier Studios. Pour autant, le studio de développement suédois ne semble pas être contre cette idée, mais cela dépendra de plusieurs points : 
Nous essayons de ne pas nous avancer trop vite sur ce sujet. Nous devons d'abord voir si les gens aiment ce jeu ! [...] Si nous estimions pouvoir offrir une expérience de la même qualité, quelque chose qui nous passionne autant et qui correspond aux attentes des joueurs, nous entamerions certainement les discussions, tout du moins !
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible qu'un REANIMAL 2 sorte à l'avenir, bien que cela ne soit pas officiel ou définitif, pour le moment. Toutefois, les joueurs et les joueuses peuvent se réjouir car REANIMAL doit accueillir trois DLC, dont le premier est prévu pour cet été 2026. Et si Tarsier Studios peut envisager de créer une suite pour son titre, c'est grâce à une stratégie spécifique.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

REANIMAL s'inscrit dans un univers

reanimal-personnages
REANIMAL dispose de son propre univers, avec notamment ses propres personnages, ses monstres et ses environnements, en plus de son lore. Cet élément pourrait permettre à Tarsier Studios de développer une probable suite
Ce qui est bien, c'est que pour chaque jeu que nous avons créé, j'ai toujours imaginé un univers dans lequel il pourrait s'inscrire. Cela a été le cas pour LittleBigPlanet PS Vita, Little Nightmares, Statik, et c'est également vrai pour REANIMAL.
Dans tous les cas, Tarsier Studios n'a pas encore statué définitivement à ce sujet, bien que cela reste tout à fait plausible. En tournant la page Little Nightmares, le studio a réussi à créer un nouvel univers, qui semble avoir beaucoup plu à la communauté. Reste à savoir si Tarsier Studios décidera de l'étendre ou non.

À lire également

Pourquoi Tarsier Studios a tourné la page de Little Nightmares : « Cette décision s'est imposée d'elle-même »

Pourquoi Tarsier Studios a tourné la page de Little Nightmares : « Cette décision s'est imposée d'elle-même »

Notre interview exclusive avec le directeur narratif de REANIMAL, David Mervik, sera prochainement disponible dans nos colonnes, et ce, au complet. En attendant, rappelons que le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous propose REANIMAL sur PC à moindre coût : 
  • PC (Steam)
    • Edition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction.
    • Edition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

PS Store : De multiples jeux en réduction avec la promotion Les économies du niveau supérieur
REANIMAL 14 mai 2026

PS Store : De multiples jeux en réduction avec la promotion Les économies du niveau supérieur

Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la promotion Les économies du niveau supérieur, proposant des jeux à prix réduit, jusqu'à la fin du mois de mai 2026.
REANIMAL Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
REANIMAL 15 avril 2026

REANIMAL Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un vrai succès depuis son lancement sur le marché, est très souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner, comme il se doit, REANIMAL ? Nous vous donnons la réponse.
Interview : REANIMAL, une plongée coopérative dans l'horreur et un affranchissement pour Tarsier Studios
REANIMAL 17 février 2026

Interview : REANIMAL, une plongée coopérative dans l'horreur et un affranchissement pour Tarsier Studios

À l'occasion de la sortie de REANIMAL, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec son directeur narratif, David Mervik, qui est revenu sur la création de ce nouveau jeu signé Tarsier Studios.

commentaire (0)