REANIMAL : Le directeur narratif se confie sur une potentielle suite

Durant notre échange exclusif, le directeur narratif de REANIMAL a dit quelques mots à propos de la potentielle arrivée d'une suite.

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Un deuxième opus pour la licence REANIMAL ?

Nous essayons de ne pas nous avancer trop vite sur ce sujet. Nous devons d'abord voir si les gens aiment ce jeu ! [...] Si nous estimions pouvoir offrir une expérience de la même qualité, quelque chose qui nous passionne autant et qui correspond aux attentes des joueurs, nous entamerions certainement les discussions, tout du moins !











REANIMAL s'inscrit dans un univers

Ce qui est bien, c'est que pour chaque jeu que nous avons créé, j'ai toujours imaginé un univers dans lequel il pourrait s'inscrire. Cela a été le cas pour LittleBigPlanet PS Vita, Little Nightmares, Statik, et c'est également vrai pour REANIMAL.

PC (Steam) Edition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction. Edition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Très bien accueilli par la presse spécialisée et par les joueurs,, qui offre une expérience coopérative et horrifique avec des créatures terrifiantes, a su se démarquer en ce début d'année 2026. À tel point que la communauté aimerait voir une suite débarquer.. Lors de notre échange avec le développeur,. EtDurant notre interview, qui a eu lieu avant la sortie de. Pour autant,, mais cela dépendra de plusieurs points :De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est possible qu'un REANIMAL 2 sorte à l'avenir, bien que cela ne soit pas officiel ou définitif, pour le moment. Toutefois, les joueurs et les joueuses peuvent se réjouir cardoit accueillir trois DLC, dont le premier est prévu pour cet été 2026.dispose de son propre univers, avec notamment ses propres personnages, ses monstres et ses environnements, en plus de son lore.Dans tous les cas, Tarsier Studios n'a pas encore statué définitivement à ce sujet, bien que cela reste tout à fait plausible. En tournant la page Little Nightmares, le studio a réussi à créer un nouvel univers, qui semble avoir beaucoup plu à la communauté. Reste à savoir si Tarsier Studios décidera de l'étendre ou non.Notre interview exclusive avec le directeur narratif de, David Mervik, sera prochainement disponible dans nos colonnes, et ce, au complet. En attendant, rappelons que le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur PC à moindre coût :