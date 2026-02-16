Durée de vie REANIMAL : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de REANIMAL, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Disponible sur diverses plateformes de jeu, REANIMAL
, qui est développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, fut très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non des productions vidéoludiques de la franchise. Ainsi, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de REANIMAL, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le finir
.
Durée de vie de REANIMAL
Comme vous vous en doutez, la durée de vie de REANIMAL
dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre de Tarsier Studios, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que traverser l'histoire principale. En outre, cela va dépendre du temps que vous passerez à résoudre les différents puzzles/casse-têtes, ou encore si vous jouez avec un ami ou non.
Combien d'heures pour terminer REANIMAL ?
Cependant, d'après les différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de REANIMAL
, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu d'aventure et horrifique de Tarsier Studios. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs distincts : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
- Terminer l'histoire principale de REANIMAL → Environ 5 heures.
- Terminer REANIMAL à 100 % → Environ 7-8 heures.
Ainsi, la durée de vie de REANIMAL
n'est pas très élevée. Celles et ceux qui désireront décrocher le 100 % ou le Platine passeront quelques heures supplémentaires dessus, en raison, notamment, des collectibles à trouver et actions à effectuer.
Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous propose REANIMAL
sur PC à moindre coût :
- PC (Steam)
- Edition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction.
- Edition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
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