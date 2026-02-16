REANIMAL : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur REANIMAL, développé par Tarsier Studios.

Nombre de chapitres sur REANIMAL

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Nombre de chapitres sur REANIMAL → 9. Chapitre 1 : Dead in the Water. Chapitre 2 : The Cleaning House. Chapitre 3 : After the Flood. Chapitre 4 : No Shelter. Chapitre 5 : Down in a Hole. Chapitre 6 : Nobody Left Behind. Chapitre 7 : The Spoils. Chapitre 8 : The Watcher. Chapitre 9 : All-Consuming Past.

→ 9.

PC (Steam) Edition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction. Edition Deluxe → 31,99 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.

(Steam) PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



C'est au cours du mois de février 2026 que Tarsier Studios (connu pour Little Nightmares 1 et 2) a sorti son tout nouveau jeu d'horreur,, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses se sont plongés ou comptent se plonger dans cette nouvelle aventure. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentPosséder des détails au sujet duest une information assez intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Ainsi, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.Dans le cas de la nouvelle production vidéoludique de Tarsier Studios, sachez que. À l'intérieur de ces chapitres, les joueurs et les joueuses doivent résoudre des puzzles/casse-têtes ou encore récupérer des collectibles. Remarquons que le studio de développement suédois a prévu de sortir 3 DLC, à l'avenir (un est prévu pour cet été 2026).Il peut être un peu difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un chapitre avant de le boucler. Comme dit précédemment, cela va dépendre du temps que vous allouerez à la résolution des casse-têtes et à l'exploration des niveaux. Cependant, sachez que nous vous apportons une estimation quant à la durée de vie de REANIMAL dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC à moindre coût ainsi que des cartes PlayStation Store à prix réduit :