REANIMAL Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un vrai succès depuis son lancement sur le marché, est très souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner, comme il se doit, REANIMAL ? Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de jouer à REANIMAL sur Steam Deck ?

#REANIMAL is now fully verified on Steam Deck. Play it anywhere, with all of the horrors and no compromises! pic.twitter.com/sCR3GITAAF — THQ Nordic (@THQNordic) April 15, 2026











Disponible depuis le mois de février 2026 sur diverses plateformes,, qui est développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, est un jeu d'aventure et d'horreur coopératif. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités du titre de Tarsier Studios. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre et à une récente publication de THQ Nordic, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le jeu d'horreur coopératif de Tarsier Studios :Sur la page Steam en question, nous pouvons effectivement voir la mention « Compatible » dans un encart situé sur la droite. À cet endroit, il est précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que REANIMAL est "compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 13 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 ainsi que sur PC.