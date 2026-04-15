REANIMAL Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 avril 2026 à 16h47
Le Steam Deck, qui connaît un vrai succès depuis son lancement sur le marché, est très souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner, comme il se doit, REANIMAL ? Nous vous donnons la réponse.
REANIMAL Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis le mois de février 2026 sur diverses plateformes, REANIMAL, qui est développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, est un jeu d'aventure et d'horreur coopératif. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités du titre de Tarsier Studios. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si REANIMAL est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à REANIMAL sur Steam Deck ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre et à une récente publication de THQ Nordic, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le jeu d'horreur coopératif de Tarsier Studios : REANIMAL est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.


Sur la page Steam en question, nous pouvons effectivement voir la mention « Compatible » dans un encart situé sur la droite. À cet endroit, il est précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que REANIMAL est "compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à REANIMAL. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Rappelons, en guise de conclusion, que REANIMAL, qui est sorti le 13 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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