Pourquoi Tarsier Studios a tourné la page de Little Nightmares : « Cette décision s'est imposée d'elle-même »

Durant notre échange exclusif avec Tarsier Studios, le directeur narratif de REANIMAL s'est expliqué sur le rachat d'Embracer Group, qui a permis aux développeurs de s'affranchir de la licence Little Nightmares afin de proposer une nouvelle expérience vidéoludique.

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Tarsier Studios et le passage de flambeau pour la licence Little Nightmares

Eh bien, Bandai Namco détenait la propriété intellectuelle de Little Nightmares, donc lorsque nous avons été rachetés par Embracer, cette décision s'est imposée d'elle-même.











« Nous aimons évoluer, sortir de notre zone de confort et essayer de nouvelles choses »

Cependant, notre studio a été fondé dans le but de créer de nouvelles histoires et de nouveaux univers, et nous avions déjà cette idée en tête. Il peut être difficile de créer le type d'expériences que les fans de nos jeux apprécient si nous ne ressentons pas nous-mêmes cette passion. Nous aimons évoluer, sortir de notre zone de confort et essayer de nouvelles choses, et avec REANIMAL, nous avons senti que nous avions cette opportunité.

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C'est à la fin de l'année 2019 que nous apprenions la nouvelle : Tarsier Studios, qui est à l'origine de Little Nightmares 1 et Little Nightmares 2, a été racheté par Embracer Group, soit la maison-mère de THQ Nordic. Supermassive Games reprend alors les rênes de la licence Little Nightmares, aux côtés de Bandai Namco, tout en laissant le champ libre à Tarsier Studios, qui travaille sur un tout nouveau jeu :, qui s'est imposé à la suite du rachat d'Embracer Group et a permis à Tarsier Studios de réaliser l'un de ses souhaits, soit sortir de sa zone de confort.Comme nous l'explique David Mervik durant notre échange, Bandai Namco détient la propriété intellectuelle (IP) de Little Nightmares. De ce fait, après le rachat de Tarsier Studios par Embracer Group en 2019, la perte de la licence pour le studio de développement suédois fut une « décision [qui] s'est imposée d'elle-même » :Dès lors, Bandai Namco a confié le troisième opus de la licence Little Nightmares (sorti en 2025) a un studio de développement grandement connu pour ses productions vidéoludiques horrifiques, c'est-à-dire Supermassive Games, qui a su se faire remarquer grâce à Until Dawn, ses différents opus The Dark Pictures Anthology (Man of Medan, Little Hope, House of Ashes, The Devil in Me) ou encore son slasher The Quarry., bien qu'ils avaient déjà « cette idée en tête » :Un souhait d'évolution qui a donc pu se réaliser, et qui a, d'ailleurs, mené à une conclusion plutôt heureuse. En effet, la nouvelle expérience vidéoludique de Tarsier Studios est déjà une belle réussite, carpossède, à l'heure où nous écrivons ces lignes, un Metascore de 80 sur Metacritic, et ce, d'après 36 tests/reviews rédigés par la presse spécialisée. Il y a, en outre, de grandes chances que le titre se fasse également une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses, fans ou non de la licence Little Nightmares.Notre interview exclusive au complet avec David Mervik, le directeur narratif de, sera prochainement disponible dans nos colonnes.En attendant, rappelons que le nouveau titre de Tarsier Studios sort le 13 février 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous proposesur PC à moindre coût, en plus de cartes PlayStation Store à prix réduit :