PS Store : De multiples jeux en réduction avec la promotion Les économies du niveau supérieur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mai 2026 à 14h44
Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la promotion Les économies du niveau supérieur, proposant des jeux à prix réduit, jusqu'à la fin du mois de mai 2026.
PS Store : De multiples jeux en réduction avec la promotion Les économies du niveau supérieur

Il y a peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Les économies du niveau supérieur. Celle-ci propose, ainsi, de belles réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons le fait que la promotion Les économies du niveau supérieur du PS Store se termine le 28 mai 2026.

La promotion Les économies du niveau supérieur du PS Store (jusqu'au 28 mai 2026)

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Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Les économies du niveau supérieur du PS Store de mai 2026. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.

  • South of Midnight Weaver's Edition (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Forza Horizon 5 Premium Edition (PS5) → 59,99 € au lieu de 99,99 €.
  • Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Sea of Thieves (PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.
  • The Last of Us Remastered (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Mafia: The Old Country Édition Deluxe (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Avowed (PS5) → 32,49 € au lieu de 49,99 €.
  • REANIMAL Digital Deluxe Edition (PS5) → 47,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Warhammer 40,000: Darktide (PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Planet Coaster 2 (PS5) → 27,49 € au lieu de 49,99 €.
  • John Carpenter's Toxic Commando (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Absolum (PS5 et PS4) → 18,74 € au lieu de 24,99 €.
  • Remnant II Deluxe Edition (PS5) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Lords of the Fallen (PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
  • Star Wars Jedi: Survivor Édition Deluxe (PS5) → 24,99 € au lieu de 99,99 €.
  • Senua's Saga: Hellblade II (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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