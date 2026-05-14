PS Store : De multiples jeux en réduction avec la promotion Les économies du niveau supérieur

Le PlayStation Store s'est, récemment, offert la promotion Les économies du niveau supérieur, proposant des jeux à prix réduit, jusqu'à la fin du mois de mai 2026.

Il y a peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Les économies du niveau supérieur. Celle-ci propose, ainsi, de belles réductions sur des AAA et des titres indépendants, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons le fait que la promotion Les économies du niveau supérieur du PS Store se termine le 28 mai 2026.

La promotion Les économies du niveau supérieur du PS Store (jusqu'au 28 mai 2026)

Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Les économies du niveau supérieur du PS Store de mai 2026. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.