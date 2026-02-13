REANIMAL : Tarsier Studios nous explique la genèse des monstres et ses inspirations

Le directeur narratif de REANIMAL nous a parlé, durant un échange exclusif, de la création des monstres, mais aussi des éléments qui ont inspiré le studio.

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« Ces monstres proviennent de ces enfants »

Ces monstres proviennent de ces enfants. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe un lien direct entre les personnages de leur vie passée, mais plutôt que l'univers de REANIMAL est né du traumatisme commun de ces enfants, et que les monstres qui y résident sont issus de cet univers.

« C'est simplement une dynamique qui nous parle »

Je pense que c'est simplement une dynamique qui nous parle en tant que studio et qui fonctionne le mieux pour le type de jeux que nous créons. Un enfant entouré de monstres dans un monde effrayant ne procure pas les mêmes sensations qu'un adulte dans la même situation. Pour nous, cela permet de mieux s'identifier aux personnages car on ne peut pas s'empêcher de s'investir davantage dans leur survie lorsqu'ils sont si peu autonomes.

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D'une certaine manière,pousse un peu plus loin les curseurs de l'horreur, notamment en raison de la présence de la coopération, qui rend l'expérience collective. Dès les premiers trailers, les joueurs et les joueuses ont pu se rendre compte que les monstres disponibles danssont réellement effrayants, voire un tantinet dérangeants.Attention, ce qui suit peut contenir de légers spoilers, si vous n'avez pas suivi l'actualité autour de REANIMAL et surtout sur son lore.Les créatures horrifiques ont une réelle importance dans cette nouvelle expérience vidéoludique signée Tarsier Studios, tant celles-ci insufflent un sentiment constant de peur. D'ailleurs, ces monstres ont beaucoup de sens dans et pour le lore. En effet,, nous explique David Mervik :. Au cours de notre échange, David Mervik nous a également expliqué pourquoi avoir choisi des enfants comme personnages jouables.Si Little Nightmares 1 et 2 proposaient déjà aux joueurs ainsi qu'aux joueuses d'incarner des enfants, ce n'est pas un choix anodin de la part de Tarsier Studios, qui réitère cela avec, et ce, pour une bonne raisonD'ailleurs, Tarsier Studios a, par le passé, puisé dans des œuvres disposant de cette même dynamique. David Mervik a notamment convoqué les productions du studio Ghibli, Michal Ende, Roald Dahl ou encore d'Astrid Lindgren, pour nous expliquer cela.Notre interview exclusive avec le directeur narratif de, David Mervik, sera prochainement disponible en entier dans nos colonnes. En attendant, rappelons que le nouveau jeu de Tarsier Studios est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Remarquons, pour finir, que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur PC à moindre coût :