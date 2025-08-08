PlayStation : Ready or Not, du foot et GTA V parmi les jeux les plus téléchargés en juillet 2025

Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en juillet 2025. Le foot domine, avec également Ready or Not, mais aussi l'infatigable GTA V.
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog
une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe et aux États-Unis, au cours du mois de juillet 2025
. Le classement proposé comprend des titres PS5, mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play. Nous ne mentionnerons pas non plus le classement nord-américain.
Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en juillet 2025
En ce qui concerne les jeux PS5, c'est juillet Ready or Not, fraichement débarqué sur consoles, qui prend la tête du classement
. Avec plus d'un million de copies vendues en 4 jours
, et 2 millions atteint au total, le jeu de tir tactique s'offre un très joli lancement. Le reste du podium est complété par deux jeux de foot, REMATCH et FC 25, tandis que GTA V talonne, encore une fois.
Voici le classement sur PS5 :
Pour ce qui est des jeux PS4
, nous retrouvons Red Dead Redemption 2 à la première place, permettant à Rockstar de signer un beau mois de juillet. FC 25 et The Forest sont deuxième et troisième, alors que Star Wars: Battlefront 2, qui cartonne depuis deux mois, est quatrième.
- Red Dead Redemption 2
- FC 25
- The Forest
- Star Wars Battlefront II
- A Way Out
- Grand Theft Auto V
- Unravel Two
- Batman: Arkham Knight
- Mafia: Definitive Edition
- Minecraft
- Gang Beasts
- Descenders
- Need for Speed Heat
- The Last of Us Remastered
- NBA 2K25
- Middle-earth: Shadow of War
- Watch Dogs 2
- Assassin's Creed Odyssey
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- Mortal Kombat 11
À propos des free-to-play
, disponibles sur PS5 et PS4, peu de changements à noter, si ce n'est des changements de positions par rapport au mois précédent.
Le mois d'août devrait être plus calme en termes de nouveautés, mais nous devrions voir Mafia: The Old Country
s'insérer assez aisément dans ce classement.
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