Ready or Not censuré sur consoles à quelques jours de sa sortie

Possédant un PEGI 18+, Ready or Not est un jeu qui n'est pas destiné aux mineurs. Cependant, les constructeurs ont fait pression et ont imposé à Void Interactive de censurer certains éléments graphiquement trop violents.
Depuis ses débuts sur PC, Ready or Not
est présenté comme un jeu violent où il est possible de commettre certains actes atypiques comme démembrer des cadavres. La classification PEGI que le jeu a reçue reflète cette violence
et, de fait, les consommateurs sont avertis avant tout achat. Cependant, plusieurs éléments présents dans le jeu de base ne sont pas tolérables pour Sony et Microsoft. Une censure est donc imposée
aux versions consoles de Ready or Not et cela n'a pas manqué de faire réagir les joueurs.
De nombreux éléments de Ready or Not retravaillés afin de pouvoir être proposés sur consoles
Dans un billet partagé sur Steam, les développeurs sont revenus sur les changements liés à la censure de Ready or Not. Tout d'abord, ils ont évoqué certains éléments comme couvrir les parties génitales d'un personnage se promenant nu dans la misson "A Lethal Obsession" ou l'impossibilité de démembrer des corps
. D'ailleurs, sur ce choix, les équipes ont partagé une certaine approbation « car notre gameplay vous décourage d'utiliser la force létale, de toutes façons.
»
En revanche, certains éléments moins problématiques ne nécessitaient pas forcément de censure. L'un des cas évoqués est celui de la mission "Twisted Nerve", où votre personnage croise en temps normal un enfant pris de convulsions. Dans la version censurée sur consoles, l'enfant sera inconscient.
Ready or Not : un titre qui confronte le joueur à des thématiques très sensibles
Si ces choix peuvent dérouter les joueurs ayant joué à Ready or Not sur PC, ils étaient malheureusement nécessaires car imposés par les constructeurs.
Dans le communiqué, les développeurs expliquent que « Pendant le portage, nous avons fait notre maximum pour ne modifier que ce qui était absolument non-négociable pour nos constructeurs partenaires, et tout changement apporté compte rester fidèle au ton d'origine du jeu, donc ne vous inquiétez pas
».
L'arrivée du titre sur PS5 et Xbox Series va permettre de toucher un plus large public, mais les constructeurs connaissaient la réputation du titre. En effet, Ready or Not aborde des sujets sensibles
comme les crimes sexuels, la pédophilie, les fusillades dans les écoles… La censure limiterait ainsi les dégâts, mais sans toucher à l'ADN du titre. Rappelons que Ready or Not sera jouable sur consoles de salon à partir du 15 juillet 2025
.
commentaire (1)
Je comprendrais jamais il a des jeux plus gore que ce jeux on dit rien exemple gta 5 on peux très bien faire monter des femme de joie dans notre voiture sans problème cyberpunk c’est encore pire et ça ne pause aucun problème voir les jeux de zombie qui sont pousser d’un un bain sanglant mais cela ne dérange pas donc au bout d’un moment le jeux et pour les personne majeur donc qu’il laisse le jeux comme il est je sais pas le jeux à buzz pour le contenu gore et réaliste et là il vienne de tout gâcher je comprendrais jamais xbox comme sony dieu merci que sur pc il aura les mods pour contourner les versions censurées.