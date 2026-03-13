Ready or Not sort son nouveau DLC, Boiling Point

Le jeu de tir tactique Ready or Not déploie son nouveau contenu additionnel intitulé Boiling Point. Révélé lors du Future Games Show, ce pack plonge les joueurs au cœur d'une crise sans précédent à Los Sueños, mêlant terrorisme et tensions urbaines.

Une ville au bord du gouffre

Trois missions inédites et un système multijoueur généreux







Une mise à jour technique colossale

PC Édition Standard → 17,59 € au lieu de 50 €, soit 65 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Le jeu d'intervention tactique tant apprécié des amateurs de frissons réalistes s'enrichit aujourd'hui d'une nouvelle extension majeure. Révélé à l'occasion du Future Games Show Spring Showcase,. Ce lancement s'accompagne d'une refonte technique impressionnante pour, qui continue de peaufiner son expérience de simulation policière.Dans cette nouvelle aventure,. La métropole fictive de Los Sueños, déjà rongée par la criminalité, fait face à une véritable crise existentielle. Une attaque terroriste d'envergure vient d'anéantir le peu de confiance que les citoyens accordaient encore à leur municipalité. Les forces de l'ordre, jugées à la fois inefficaces et excessivement militarisées, perdent le contrôle de la situation.Cette ambiance pesante promet des affrontements particulièrement tendus face à un groupe mystérieux bien décidé à semer le chaos.L'extension propose trois missions flambant neuves qui viendront tester les nerfs des équipes d'intervention, nommée Actions discutables, Tous les dieux brûlent et Une nouvelle Amérique. Void Interactive a eu la bonne idée de conserver une approche très ouverte pour la coopération. En effet,Vendu séparément au prix de 9,75 euros, ce contenu est également inclus pour tous les possesseurs de l'Édition Deluxe et du Mission Pass. Les collectionneurs auront par ailleurs l'occasion de. Parmi eux, on retrouve des casques tactiques avancés, des masques à gaz, des gilets lourds Artemis, ainsi que des tatouages et des vêtements civils pour personnaliser ses agents.Pour célébrer ce lancement, les développeurs ne se sont pas contentés d'ajouter du contenu payant. Le studio propose simultanément l'un des correctifs les plus importants depuis la sortie initiale du jeu.Tout cela est dès maintenant disponible dans Ready or Not, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de :