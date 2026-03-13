Ready or Not sort son nouveau DLC, Boiling Point

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 mars 2026 à 11h14
Le jeu de tir tactique Ready or Not déploie son nouveau contenu additionnel intitulé Boiling Point. Révélé lors du Future Games Show, ce pack plonge les joueurs au cœur d'une crise sans précédent à Los Sueños, mêlant terrorisme et tensions urbaines.
Ready or Not sort son nouveau DLC, Boiling Point
Le jeu d'intervention tactique tant apprécié des amateurs de frissons réalistes s'enrichit aujourd'hui d'une nouvelle extension majeure. Révélé à l'occasion du Future Games Show Spring Showcase, le contenu additionnel Boiling Point est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Ce lancement s'accompagne d'une refonte technique impressionnante pour Ready or Not, qui continue de peaufiner son expérience de simulation policière.

Une ville au bord du gouffre

Dans cette nouvelle aventure, l'intrigue atteint un point critique. La métropole fictive de Los Sueños, déjà rongée par la criminalité, fait face à une véritable crise existentielle. Une attaque terroriste d'envergure vient d'anéantir le peu de confiance que les citoyens accordaient encore à leur municipalité. Les forces de l'ordre, jugées à la fois inefficaces et excessivement militarisées, perdent le contrôle de la situation.

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Cette ambiance pesante promet des affrontements particulièrement tendus face à un groupe mystérieux bien décidé à semer le chaos.

Trois missions inédites et un système multijoueur généreux

L'extension propose trois missions flambant neuves qui viendront tester les nerfs des équipes d'intervention, nommée Actions discutables, Tous les dieux brûlent et Une nouvelle Amérique. Void Interactive a eu la bonne idée de conserver une approche très ouverte pour la coopération. En effet, ces missions sont jouables dans les salons multijoueur même pour les personnes ne possédant pas l'extension, à la seule condition de rejoindre un hôte qui en a fait l'acquisition.

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Vendu séparément au prix de 9,75 euros, ce contenu est également inclus pour tous les possesseurs de l'Édition Deluxe et du Mission Pass. Les collectionneurs auront par ailleurs l'occasion de débloquer de nombreux éléments cosmétiques exclusifs. Parmi eux, on retrouve des casques tactiques avancés, des masques à gaz, des gilets lourds Artemis, ainsi que des tatouages et des vêtements civils pour personnaliser ses agents.

Une mise à jour technique colossale

Pour célébrer ce lancement, les développeurs ne se sont pas contentés d'ajouter du contenu payant. Le studio propose simultanément l'un des correctifs les plus importants depuis la sortie initiale du jeu. Plus de deux cents bugs ont été corrigés, promettant une expérience globale beaucoup plus stable et immersive pour l'ensemble de la communauté.

Tout cela est dès maintenant disponible dans Ready or Not, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de : 
  • PC
    • Édition Standard → 17,59 € au lieu de 50 €, soit 65 % de réduction.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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