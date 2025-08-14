Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR

Le jeu de tir tactique Ready or Not, connu autant pour sa qualité que pour ses polémiques, prépare un mod VR natif qui promet une immersion et une violence encore plus réalistes.

Un mod VR natif pour plus d'immersion

Un succès commercial malgré les critiques

PC Édition Standard → 18,49 € au lieu de 50 €, soit 63 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Sorti en accès anticipé sur PC en décembre 2021, puis en version finale 2 ans plus tard, avant de débarquer sur console cet été,, tout en déclenchant de nombreuses discussions autour de ses thématiques. Le studios'apprête maintenant à franchir une nouvelle étape en amenant le jeu en réalité virtuelle.Présenté lors du, ce mod VR offrira des, bien loin d'un simple portage. Les joueurs pourront interagir avec leur environnement de manière plus naturelle, renforçant la tension et l'impact des interventions. La simulation d'un jeu de tir tactique n'aura jamais été aussi intense.Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais de nouvelles informations devraient arriver prochainement. Sans surprise, ce mod sera, VOID Interactive n'ayant pas intégré de support officiel pour les mods sur consoles. Cela pourrait néanmoins changer d'ici quelques mois.Malgré des évaluations négatives sur Steam,. Sa version console, bien accueillie, a été saluée pour ses commandes intuitives, l'IA efficace et son ambiance sombre et immersive. Elle s'est aussi bien vendue, avec plus de deux millions de ventes en moins d'un mois.Pour les joueurs espérant une édition physique,, mais il faudra patienter jusqu'à la fin du mois de septembre. En attendant, le mod VR pourrait bien redéfinir l'expérience, en accentuant encore le réalisme et l'intensité des opérations.Ready or Not est à retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de :