Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2025 à 11h08
Le jeu de tir tactique Ready or Not, connu autant pour sa qualité que pour ses polémiques, prépare un mod VR natif qui promet une immersion et une violence encore plus réalistes.
Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR
Sorti en accès anticipé sur PC en décembre 2021, puis en version finale 2 ans plus tard, avant de débarquer sur console cet été, Ready or Not s'est rapidement imposé comme une référence du FPS tactique, tout en déclenchant de nombreuses discussions autour de ses thématiques. Le studio VOID Interactive s'apprête maintenant à franchir une nouvelle étape en amenant le jeu en réalité virtuelle.

Un mod VR natif pour plus d'immersion

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Présenté lors du VR Games Showcase, ce mod VR offrira des contrôles et mécaniques entièrement pensés pour la réalité virtuelle, bien loin d'un simple portage. Les joueurs pourront interagir avec leur environnement de manière plus naturelle, renforçant la tension et l'impact des interventions. La simulation d'un jeu de tir tactique n'aura jamais été aussi intense.

Miniature vidéo

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais de nouvelles informations devraient arriver prochainement. Sans surprise, ce mod sera réservé à la version PC, VOID Interactive n'ayant pas intégré de support officiel pour les mods sur consoles. Cela pourrait néanmoins changer d'ici quelques mois.

Un succès commercial malgré les critiques

Malgré des évaluations négatives sur Steam, Ready or Not a largement dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus. Sa version console, bien accueillie, a été saluée pour ses commandes intuitives, l'IA efficace et son ambiance sombre et immersive. Elle s'est aussi bien vendue, avec plus de deux millions de ventes en moins d'un mois.

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Pour les joueurs espérant une édition physique, VOID Interactive a confirmé qu'elle est prévue, mais il faudra patienter jusqu'à la fin du mois de septembre. En attendant, le mod VR pourrait bien redéfinir l'expérience, en accentuant encore le réalisme et l'intensité des opérations.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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