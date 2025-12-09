De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Ready or Not est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Ready or Not est-il dans le Game Pass ?

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Développé ainsi qu'édité par Void Interactive,, qui s'est offert des portages consoles au cours de cette année 2025, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Depuis son accès anticipé,n'a eu de cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans leet souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous précisons, d'ailleurs, tout ce qu'il y a à savoir concernantNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Néanmoins, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche, le. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se peut que Void Interactive décide de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article, auquel cas.En attendant, la possible arrivée de, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce jeu de tir tactique, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PC, PS5 ou bien Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeavec une petite réduction sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :