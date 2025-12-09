Ready or Not est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2025 à 15h35
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Ready or Not est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Ready or Not est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Void Interactive, Ready or Not, qui s'est offert des portages consoles au cours de cette année 2025, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Depuis son accès anticipé, Ready or Not n'a eu de cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous précisons, d'ailleurs, tout ce qu'il y a à savoir concernant l'arrivée de Ready or Not dans le Game Pass.

Ready or Not est-il dans le Game Pass ? 

ready-or-not-escouade
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Ready or Not ne figure pas dans le catalogue du Game Pass.

À lire également

Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR

Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR

Néanmoins, il y a des chances que Ready or Not intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se peut que Void Interactive décide de proposer Ready or Not dans le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article, auquel cas.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En attendant, la possible arrivée de Ready or Not dans le Game Pass, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce jeu de tir tactique, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PC, PS5 ou bien Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Ready or Not avec une petite réduction sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC
    • Édition Standard → 17,59 € au lieu de 50 €, soit 65 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Ready or Not sort son nouveau DLC, Boiling Point
Ready or Not 13 mars 2026

Ready or Not sort son nouveau DLC, Boiling Point

Le jeu de tir tactique Ready or Not déploie son nouveau contenu additionnel intitulé Boiling Point. Révélé lors du Future Games Show, ce pack plonge les joueurs au cœur d'une crise sans précédent à Los Sueños, mêlant terrorisme et tensions urbaines.
Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR
Ready or Not 14 août 2025

Ce jeu de tir controversé aura bientôt droit à un mod VR

Le jeu de tir tactique Ready or Not, connu autant pour sa qualité que pour ses polémiques, prépare un mod VR natif qui promet une immersion et une violence encore plus réalistes.
PlayStation : Ready or Not, du foot et GTA V parmi les jeux les plus téléchargés en juillet 2025
Ready or Not 08 août 2025

PlayStation : Ready or Not, du foot et GTA V parmi les jeux les plus téléchargés en juillet 2025

Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en juillet 2025. Le foot domine, avec également Ready or Not, mais aussi l'infatigable GTA V.

commentaire (0)