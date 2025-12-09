De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Ready or Not est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Développé ainsi qu'édité par Void Interactive, Ready or Not
, qui s'est offert des portages consoles au cours de cette année 2025, est disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Depuis son accès anticipé, Ready or Not
n'a eu de cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass
et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.
Ci-dessous, nous vous précisons, d'ailleurs, tout ce qu'il y a à savoir concernant l'arrivée de Ready or Not dans le Game Pass
.
Ready or Not est-il dans le Game Pass ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Ready or Not ne figure pas dans le catalogue du Game Pass
.
Néanmoins, il y a des chances que Ready or Not
intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass
. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se peut que Void Interactive décide de proposer Ready or Not dans le Game Pass
, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article, auquel cas.
En attendant, la possible arrivée de Ready or Not dans le Game Pass
, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce jeu de tir tactique, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PC, PS5 ou bien Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Ready or Not
avec une petite réduction sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC
- Édition Standard → 17,59 € au lieu de 50 €, soit 65 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
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