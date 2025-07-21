Ready or Not cartonne sur consoles et s'offre deux records pour son lancement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 juillet 2025 à 15h25
Après de longues années d'exclusivité sur PC, Ready or Not a intégré les catalogues des consoles de salon. Les joueurs ont d'ailleurs répondu présents en grand nombre pour son lancement, au point d'offrir plusieurs records au titre.
Ready or Not cartonne sur consoles et s'offre deux records pour son lancement
Lancé le 17 décembre 2021 sur PC, Ready or Not est officiellement disponible sur PS5 et consoles Xbox Series depuis le 15 juillet 2025. Malgré une censure exigée par les constructeurs à quelques jours de sa sortie, le titre de Void Interactive était particulièrement attendu par les amateurs de FPS. D'ailleurs, l'engouement est tel que Ready or Not a passé un cap symbolique : celui du million de copies vendues

Plus d'un million d'exemplaires de Ready or Not écoulés en seulement 4 jours 

Dans un communiqué de presse partagé le 21 juillet dernier, les équipes de Void Interactive annonçaient que plus d'un million de copies de Ready or Not avaient été vendues sur PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Si ce chiffre est déjà très impressionnant, il s'accompagne d'une surprise supplémentaire. En effet, Julio Rodriguez (directeur du studio) expliquait que la version PC du titre avait mis « 36 jours pour atteindre 1 million d'unités vendues. Sur console, il a fallu environ 3,6 jours. »
Les commentaires sur le jeu sont excellents à l'aube de notre premier week-end, et l'équipe travaille déjà d'arrache-pied pour résoudre les problèmes et améliorer continuellement l'expérience. Merci à nos joueurs, à nos partenaires et à tous ceux qui ont cru en ce projet.
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Un véritable succès, tous supports confondus

En plus de cet enthousiasme massif des joueurs consoles, Ready or Not a enregistré un nouveau record suite à ce lancement. En combinant les ventes sur PC et celles sur PS5 et Xbox Series, le titre dépasse les 10 millions d'exemplaires écoulés.

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Sachant que Void Interactive est un studio indépendant souhaitant créer des jeux AAA, un tel succès est très encourageant pour l'avenir de la structure et de ses équipes. Alors rejoignez dès maintenant les combattants de Ready or Not, que ce soit sur PC, sur PlayStation 5 ou sur consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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