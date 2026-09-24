Rayman Legends Retold pourrait être que le début, d'autres jeux pourraient arriver

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2026 à 10h43
La licence Rayman pourrait bien avoir un plus grand avenir, après le lancement de Rayman Legends Retold.
Rayman Legends Retold pourrait être que le début, d'autres jeux pourraient arriver

Annoncé pour la toute première fois au mois de juin 2026, le remake Rayman Legends Retold marque le retour de la licence Rayman. D'ailleurs, il se pourrait bien que la franchise continue après ce nouveau jeu : c'est en tout cas le souhait de Loïc Gounon, le producteur de la marque, qui pense que la licence Rayman a de l'avenir.

Rayman Legends Retold pourrait donner un avenir à la franchise

rayman-legends-retold-personnages

C'est durant une interview avec les journalistes de TechRadar que Loïc Gounon, le producteur de la marque Rayman Legends Retold, s'est exprimé au sujet de l'avenir de la franchise Rayman. Selon ce dernier, ce remake ne pourrait être que le début car cette IP a un futur : « Nous sommes convaincus que cette franchise a de l'avenir ». 

À lire également

Rayman Legends Retold montre son gameplay et son histoire pour faire patienter les joueurs

Rayman Legends Retold montre son gameplay et son histoire pour faire patienter les joueurs

D'ailleurs, Loïc Gounon espère que d'autres jeux Rayman arriveront par la suite. Or, cela ne semble pas encore tout à fait sûr car le producteur de la marque a ajouté ceci à sa déclaration : « si tout se passe comme prévu ». De ce fait, il y a fort à parier que cela dépendra essentiellement du lancement du remake Rayman Legends Retold et de sa réception. 

D'ailleurs, Ubisoft met toutes les chances de son côté : afin d'offrir la meilleure expérience possible et s'assurer que « chaque détail reçoive le soin qu'il mérite », le studio a, comme vous le savez probablement déjà, repoussé la sortie de Rayman Legends Retold. Le remake, qui devait initialement débarquer au début du mois d'octobre, est désormais prévu pour le 3 décembre 2026.

Miniature vidéo

Dès lors, pour découvrir Rayman Legends Retold, il va falloir encore patienter quelques semaines. Pour rappel, le titre doit arriver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Rayman Legends Retold montre son gameplay et son histoire pour faire patienter les joueurs
Rayman Legends Retold 23 septembre 2026

Rayman Legends Retold montre son gameplay et son histoire pour faire patienter les joueurs

Suite au report du titre, Ubisoft a décidé de partager plusieurs vidéos pour dévoiler les coulisses de Rayman Legends Retold. La dernière en date met en lumière les nouveaux éléments de l'histoire et d'autres surprises.
Ubisoft repousse la sortie de Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold 15 septembre 2026

Ubisoft repousse la sortie de Rayman Legends Retold

Les fans du célèbre héros sans bras ni jambes devront patienter encore un peu. Ubisoft vient d'annoncer le report de Rayman Legends Retold au mois de décembre 2026. Une décision surprenante pour un jeu pourtant passé Gold, mais qui promet une finition exemplaire pour ce remake très attendu.
Le retour de Rayman est enfin officiel avec un remake sublime
Rayman Legends Retold 02 juin 2026

Le retour de Rayman est enfin officiel avec un remake sublime

C'est désormais officiel, la célèbre mascotte d'Ubisoft signe son grand retour. Lors du State of Play du 2 juin, l'éditeur a dévoilé Rayman Legends Retold, un remake audacieux qui abandonne la 2D pour une toute nouvelle direction artistique en 3D, avec une sortie prévue pour l'automne 2026.

commentaire (0)