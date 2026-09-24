Rayman Legends Retold pourrait être que le début, d'autres jeux pourraient arriver

La licence Rayman pourrait bien avoir un plus grand avenir, après le lancement de Rayman Legends Retold.

Annoncé pour la toute première fois au mois de juin 2026, le remake Rayman Legends Retold marque le retour de la licence Rayman. D'ailleurs, il se pourrait bien que la franchise continue après ce nouveau jeu : c'est en tout cas le souhait de Loïc Gounon, le producteur de la marque, qui pense que la licence Rayman a de l'avenir.

Rayman Legends Retold pourrait donner un avenir à la franchise

C'est durant une interview avec les journalistes de TechRadar que Loïc Gounon, le producteur de la marque Rayman Legends Retold, s'est exprimé au sujet de l'avenir de la franchise Rayman. Selon ce dernier, ce remake ne pourrait être que le début car cette IP a un futur : « Nous sommes convaincus que cette franchise a de l'avenir ».

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D'ailleurs, Loïc Gounon espère que d'autres jeux Rayman arriveront par la suite. Or, cela ne semble pas encore tout à fait sûr car le producteur de la marque a ajouté ceci à sa déclaration : « si tout se passe comme prévu ». De ce fait, il y a fort à parier que cela dépendra essentiellement du lancement du remake Rayman Legends Retold et de sa réception.

'The plan was that we want to restart the franchise' — Rayman Legends Retold brand producer believes the series 'has a future' and is interested in making more games https://t.co/llOafZVXyJ — TechRadar (@techradar) September 22, 2026

D'ailleurs, Ubisoft met toutes les chances de son côté : afin d'offrir la meilleure expérience possible et s'assurer que « chaque détail reçoive le soin qu'il mérite », le studio a, comme vous le savez probablement déjà, repoussé la sortie de Rayman Legends Retold. Le remake, qui devait initialement débarquer au début du mois d'octobre, est désormais prévu pour le 3 décembre 2026.

Dès lors, pour découvrir Rayman Legends Retold, il va falloir encore patienter quelques semaines. Pour rappel, le titre doit arriver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.