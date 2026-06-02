Le retour de Rayman est enfin officiel avec un remake sublime

C'est désormais officiel, la célèbre mascotte d'Ubisoft signe son grand retour. Lors du State of Play du 2 juin, l'éditeur a dévoilé Rayman Legends Retold, un remake audacieux qui abandonne la 2D pour une toute nouvelle direction artistique en 3D, avec une sortie prévue pour l'automne 2026.

Comme les leaks l'avaient prédis, Ubisoft organise le grand retour de l'une de ses sagas les plus cultes, Rayman. C'est l'épisode sorti en 2013 et très apprécié, Legends, qui revient via un remake qui s'annonce audacieux.

Un virage visuel inattendu pour un classique de la plateforme

Le secret de polichinelle a enfin été brisé. Après plusieurs jours de fuites insistantes sur la toile, Ubisoft a profité de la conférence PlayStation pour officialiser le retour de sa licence culte. 13 ans après la sortie du jeu original, c'est donc un remake baptisé Rayman Legends Retold qui aura la lourde tâche de raviver la flamme auprès des joueurs. Prévu pour le 1er octobre 2026, ce titre repense entièrement l'esthétique de l'œuvre d'origine.

L'évolution la plus marquante réside dans l'abandon total des graphismes dessinés à la main en deux dimensions, qui faisaient pourtant le charme du moteur UbiArt Framework. À la place, le studio opte pour une refonte intégrale en trois dimensions. Si les personnages et les décors adoptent ce nouveau rendu volumétrique, la structure principale du jeu reste fidèle à ses racines avec un défilement horizontal classique.

Des nouveautés de gameplay et un casting vocal inédit

Toutefois, cette nouvelle version ne se contente pas d'un simple ravalement de façade. Les développeurs ont intégré des séquences de jeu totalement inédites en 3D. La bande-annonce a notamment dévoilé des niveaux où le héros chevauche un dragon, rappelant les phases de tir spatial propres aux productions de l'époque.

L'aspect sonore bénéficie également d'une refonte majeure avec l'intégration de doublages complets. Les puristes seront ravis d'apprendre le retour de David Gasman, la voix historique de Rayman depuis le deuxième épisode de la saga. Le reste du casting vocal réserve quelques surprises, avec un Globox dont le timbre rappelle étrangement celui de certains personnages de dessins animés bien connus, et une Barbara dotée d'un accent écossais pour le moins singulier.

Rayman Legends Retold est notre manière de revisiter ce qui rend Rayman si spécial et de retransmettre cette expérience à une nouvelle génération de joueurs. Nous voulions préserver tout ce que les fans aiment, et Legends nous a offert la base idéale pour développer l'univers de Rayman, sa logique et les liens entre ses différents éléments. - Loïc Gounon, Brand Producer.

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