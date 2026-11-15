Rayman Legends Retold : Les configurations PC

Après un léger report, Rayman Legends Retold s'apprête désormais à débarquer, étant donné que son lancement est prévu pour le début du mois de décembre 2026. Le titre, qui est plutôt attendu par la communauté, doit débarquer sur plusieurs plateformes, dont sur PC.
De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Rayman Legends Retold.
Configurations PC de Rayman Legends Retold
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Rayman Legends Retold, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. D'après les informations dévoilées sur la page Steam du titre, les joueurs et les joueuses doivent avoir 33 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Rayman Legends Retold sur PC.
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Rayman Legends Retold ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 3100
|Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT ou Intel Arc A580
|NVIDIA GeForce RTX 2060 S, AMD Radeon RX 5700 ou Intel Arc A750
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|33 Go d'espace disque disponible
|33 Go d'espace disque disponible
Rappelons, en guise de conclusion, que Rayman Legends Retold débarque le 3 décembre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
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