Rayman Legends Retold : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 novembre 2026 à 11h00
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Rayman Legends Retold.
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Rayman Legends Retold : Les configurations PC

Après un léger report, Rayman Legends Retold s'apprête désormais à débarquer, étant donné que son lancement est prévu pour le début du mois de décembre 2026. Le titre, qui est plutôt attendu par la communauté, doit débarquer sur plusieurs plateformes, dont sur PC. 

De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Rayman Legends Retold.

Configurations PC de Rayman Legends Retold

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Rayman Legends Retold, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. D'après les informations dévoilées sur la page Steam du titre, les joueurs et les joueuses doivent avoir 33 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Rayman Legends Retold sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Rayman Legends Retold ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 Windows 11
Processeur Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT ou Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 2060 S, AMD Radeon RX 5700 ou Intel Arc A750
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 33 Go d'espace disque disponible 33 Go d'espace disque disponible

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Rayman Legends Retold débarque le 3 décembre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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