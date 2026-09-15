Ubisoft repousse la sortie de Rayman Legends Retold

Les fans du célèbre héros sans bras ni jambes devront patienter encore un peu. Ubisoft vient d'annoncer le report de Rayman Legends Retold au mois de décembre 2026. Une décision surprenante pour un jeu pourtant passé Gold, mais qui promet une finition exemplaire pour ce remake très attendu.

Initialement annoncé pour le mois d'octobre, le retour de Rayman devra attendre un peu plus. Bien que le titre soit passé Gold, c'est-à-dire que la production des disques pour le format physique peut démarrer, sa sortie ne se fera qu'en décembre, comme vient de l'annoncer Ubisoft.

Un report de dernière minute pour peaufiner les détails

Alors que la date du 1er octobre était cochée dans le calendrier de nombreux joueurs, Ubisoft a choisi de repousser la sortie de deux mois. Le développement de Rayman Legends Retold durera un peu plus longtemps que prévu. Cependant, l'équipe de développement, chapeautée par Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan, a déclaré vouloir utiliser ce délai supplémentaire à bon escient.

Nous prenons ce temps supplémentaire pour nous assurer que chaque détail reçoive le soin qu'il mérite.

Ce report au 3 décembre 2026 reste une nouvelle rassurante. Dans l'industrie vidéoludique actuelle, un retard annoncé à ce stade de l'année se traduit souvent par un glissement vers l'année suivante. Les joueurs pourront donc bel et bien retrouver la mascotte française sous le sapin de Noël. L'objectif est surtout d'apporter le polish suffisant pour séduire les joueurs, et éviter les trop nombreux bugs à la sortie.

Un passage à la troisième dimension sous le moteur Snowdrop

Si certains estiment que le chef-d'œuvre de 2013 ne nécessitait pas forcément une refonte totale, Ubisoft voit les choses en grand. Ce remake abandonne le moteur UbiArt Framework pour adopter le Snowdrop, permettant des environnements entièrement recréés en trois dimensions et offrant de nouvelles perspectives de caméra. Les développeurs promettent des graphismes tout aussi vibrants que le jeu original, tout en modernisant radicalement l'expérience visuelle globale.

Au-delà de la simple refonte graphique, le titre s'enrichit d'un contenu inédit particulièrement conséquent. Les joueurs pourront explorer un tout nouveau monde, découvrir un hub central reliant les différents niveaux, et profiter de cinématiques inédites dotées d'un doublage complet.

De nouvelles images imminentes et un bonus de taille

Pour aider la communauté à patienter, l'éditeur français prévoit de diffuser une nouvelle bande-annonce de présentation le 22 septembre prochain. Cette vidéo coïncidera avec la publication de nouveaux aperçus par la presse spécialisée et les créateurs de contenu.

Proposé au prix de 39,99 euros sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Switch 2, ce remake s'accompagne d'une excellente surprise pour les plus nostalgiques. Les acheteurs de l'édition Deluxe recevront gratuitement l'intégralité de Rayman Origins. Le jeu de 2011 conservera quant à lui son moteur graphique d'époque pour une expérience authentique.