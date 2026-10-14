Ubisoft souhaite fermer RedLynx et licencie chez Ubisoft Singapour

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 octobre 2026 à 17h22
Les licenciements et les fermetures de studios continuent. Cette fois-ci, c'est Ubisoft qui chercherait à fermer RedLynx et qui se sépare de développeurs de Skull & Bones.
Ubisoft souhaite fermer RedLynx et licencie chez Ubisoft Singapour

Comme vous le savez probablement déjà, Ubisoft a un vaste plan de restructuration, qui a déjà donné lieu à de nombreux licenciements. D'ailleurs, la firme ne s'arrête pas là. Selon un récent rapport, Ubisoft aurait proposé la fermeture du studio RedLynx et se serait également séparé de plusieurs employés au sein d'Ubisoft Singapour.

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La fermeture de RedLynx semble imminente

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D'après GamesIndustry, qui a donné l'information via un récent article relayé sur Twitter/X, Ubisoft a proposé la fermeture du studio de développement finlandais RedLynx. Celui-ci est notamment connu pour plusieurs opus de la franchise Trials. GamesIndustry a, d'ailleurs, partagé la déclaration de l'entreprise faite dans un communiqué : 

Aujourd'hui, nous avons informé nos équipes d'un projet de fermeture de RedLynx en Finlande, sous réserve de la procédure locale de négociation des changements, qui concernerait jusqu'à 52 postes.

Racheté en 2011 par Ubisoft, le studio RedLynx pourrait donc bien voir ses portes se fermer dans les jours à venir. Malheureusement, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle.

Le studio derrière Skull & Bones touché par des licenciements

Toujours selon GamesIndustry, Ubisoft a également licencié 70 employés d'Ubisoft Singapour, qui est notamment à l'origine de Skull & Bones. Cela représenterait « environ un cinquième de l'effectif total du studio », d'après les informations données par les journalistes, qui ont partagé les mots d'Ubisoft : 

Chez Ubisoft Singapour, 70 postes ont été supprimés afin d'adapter le studio aux besoins de production à venir. Le studio reste un maillon essentiel de l'organisation mondiale de production d'Ubisoft. Nous apprécions profondément les contributions de ces deux équipes et sommes conscients de l'impact que cette mesure peut avoir sur nos collègues. Nous nous engageons à soutenir nos équipes tout au long de ce processus et à le mener avec bienveillance et respect.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Skull & Bones est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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