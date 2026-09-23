Rayman Legends Retold montre son gameplay et son histoire pour faire patienter les joueurs

Suite au report du titre, Ubisoft a décidé de partager plusieurs vidéos pour dévoiler les coulisses de Rayman Legends Retold. La dernière en date met en lumière les nouveaux éléments de l'histoire et d'autres surprises.

Prévu à l'origine pour le 1er octobre 2026, Rayman Legends Retold a subi un report de dernière minute afin de peaufiner les derniers détails de développement.

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S'il arrivera bien dans les rayons avant Noël, les admirateurs du héros sans bras ni jambes doivent encore patienter quelques semaines de plus pour découvrir ce remake. Pour rendre cette attente plus agréable, une bande-annonce a été mise en ligne le 22 septembre 2026.

Des dragons et un ancien monde caché accessible à tous

La bande-annonce en question dure près de 6 minutes et donne tout d'abord un nouvel aperçu du gameplay du titre. Ce dernier est davantage axé sur la 3D, incluant notamment des phases de vol à dos de dragon. Déjà vues dans d'autres trailers, ces nouveaux éléments de gameplay comprennent également un nouveau royaume à explorer.

Les plus anciens se souviendront peut-être du Land of the Livid Dead, ancien monde bonus final de Rayman Origins. Mais dans Rayman Legends Retold, il devient un niveau accessible à tous. D'ailleurs, il pourrait bien vous donner du fil à retordre car il est lié à un ajout majeur de ce remake.

Votre mission dans Rayman Legends Retold : sauver le monde d'une mystérieuse corruption

La principale nouveauté mise en avant dans cette vidéo est la présence d'une histoire entrecoupée de magnifiques cinématiques. Rappelons que dans le jeu d'origine, les niveaux s'enchaînaient sans inclure de véritable trame. Dans Retold, Rayman et ses amis vont faire face à une menace tapie dans l'ombre, bien décidée à corrompre entièrement la Croisée des Rêves. Pour éviter ce drame, notre héros devra libérer les Ptizêtres captifs et les gardiens des royaumes.

En parallèle de cette mission de grande ampleur, les joueurs pourront découvrir des dizaines de nouvelles tenues, des améliorations et de nouvelles arènes pour le mode « Kung Foot Evo », ainsi que la « Grotte des Épreuves » et ses défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Rayman Legends Retold sera disponible à partir du 3 décembre 2026 sur PC, PS5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.