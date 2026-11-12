Rayman Legends Retold est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2026 à 17h04
Certains joueurs et joueuses se demandent si Rayman Legends Retold est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
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Rayman Legends Retold est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Arrivant sur diverses plateformes de jeu au début du mois de décembre 2026, Rayman Legends Retold est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la franchise. Cependant, la communauté a encore quelques interrogations à propos du titre d'Ubisoft. Ainsi, de nombreuses personnes se demandent si Rayman Legends Retold est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette question.

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Rayman Legends Retold est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette interrogation est positive : Rayman Legends Retold est un jeu multijoueur, qui propose plus précisément de la coopération. Par le passé, Ubisoft a indiqué que le titre est ainsi jouable en solo ou en coopération locale jusqu'à 4 joueurs. Ces informations sont notamment visibles sur la page Steam dédiée à Rayman Legends Retold, où nous pouvons voir les mentions « JcJ en écran partagé » et « Coop locale en écran partagé », en plus du paragraphe suivant : 

Parcourez l'intégralité de l'aventure en co-op locale jusqu'à 4 joueurs : foncez pour récupérer un maximum de Lums ou bousculez vos amis pour sauver tous les Ptizêtres. Le Kung Foot est également de retour avec des commandes améliorées, des bonus et des règles personnalisables pour des heures de compétition endiablée.

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Rayman Legends Retold pourra être parcouru en solo ou jusqu'à 4 joueurs en coopération locale. Cette nouvelle devrait ravir toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'une aventure à plusieurs et qui espéraient pouvoir parcourir le titre avec des amis.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Rayman Legends Retold, qui est développé ainsi qu'édité par Ubisoft, doit débarquer le 3 décembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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