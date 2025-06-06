Rainbow Six: Siege X : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Rainbow Six: Siege X, la nouvelle version de R6.
Pour ses dix ans, Rainbow Six: Siege voit grand et Ubisoft souhaite passer à l'étape supérieure en proposant à son jeu phare une mise à jour majeure, laquelle améliore notamment les graphismes et le gameplay, modifiant légèrement le nom en Rainbow Six: Siege X.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Rainbow Six: Siege X
, qui sera évidemment plus gourmand.
Configurations PC Rainbow Six: Siege X
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Rainbow Six: Siege X, sachez qu'elles seront évidemment plus élevée que le jeu de base, qui sera « remplacé » par cette mise à jour gratuite, d'autant plus qu'il passera en free-to-play à ce moment-là.
Les configurations restent néanmoins assez accessibles, et devraient convenir à la majeure partie des joueurs.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Rainbow Six: Siege X
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
- Résolution → 1080p (60 FPS)
- Processeur → AMD Ryzen 3 3100 ou Intel i3-8100
- Carte graphique → NVIDIA GTX 1650 (4 Go), AMD RX 5500XT (4 Go) ou Intel Arc A380 (6 Go)
- Mémoire vive → 8 Go de mémoire
- Système d'exploitation → Windows 10/11, DirectX 12
- Espace disque → 65 Go (SSD requis)
Config élevée
- Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
- Résolution → 1080p à 1440p (60 à 120 FPS)
- Processeur → AMD Ryzen 5 3600 ou Intel i5-10400
- Carte graphique
- 1080p : NVIDIA RTX 2060 (6 Go), AMD RX 6600 (8 Go)
- 1440p : NVIDIA RTX 3070 (8 Go), AMD RX 6700 XT (8 Go)
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Système d'exploitation → Windows 11, DirectX 12
- Espace disque → 65 Go (SSD requis)
Ultra
- Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
- Résolution → 2160p (60 à 120 FPS)
- Processeur
- 60 FPS : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i5-11600K
- 120 FPS : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i5-11600K
- Carte graphique
- 60 FPS : NVIDIA RTX 3080 (10 Go), AMD RX 6800 XT (16 Go)
- 120 FPS : NVIDIA RTX 4070 Ti Super (16 Go), AMD RX 7900 XT (20 Go)
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Système d'exploitation → Windows 11, DirectX 12
- Espace disque → 110 Go (SSD requis)
Tout cela sera disponible et effectif à partir du 10 juin dans Rainbow Six: Siege X
.
commentaire (0)