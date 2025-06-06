Rainbow Six: Siege X : Les configurations PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 14h44
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Rainbow Six: Siege X, la nouvelle version de R6.
Rainbow Six: Siege X : Les configurations PC
Pour ses dix ans, Rainbow Six: Siege voit grand et Ubisoft souhaite passer à l'étape supérieure en proposant à son jeu phare une mise à jour majeure, laquelle améliore notamment les graphismes et le gameplay, modifiant légèrement le nom en Rainbow Six: Siege X.

De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Rainbow Six: Siege X, qui sera évidemment plus gourmand.

Configurations PC Rainbow Six: Siege X

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Rainbow Six: Siege X, sachez qu'elles seront évidemment plus élevée que le jeu de base, qui sera « remplacé » par cette mise à jour gratuite, d'autant plus qu'il passera en free-to-play à ce moment-là. 

Les configurations restent néanmoins assez accessibles, et devraient convenir à la majeure partie des joueurs.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Rainbow Six: Siege X ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
  • Résolution → 1080p (60 FPS)
  • Processeur → AMD Ryzen 3 3100 ou Intel i3-8100
  • Carte graphique → NVIDIA GTX 1650 (4 Go), AMD RX 5500XT (4 Go) ou Intel Arc A380 (6 Go)
  • Mémoire vive → 8 Go de mémoire
  • Système d'exploitation → Windows 10/11, DirectX 12
  • Espace disque → 65 Go (SSD requis)

Config élevée

  • Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
  • Résolution → 1080p à 1440p (60 à 120 FPS)
  • Processeur → AMD Ryzen 5 3600 ou Intel i5-10400
  • Carte graphique
    • 1080p : NVIDIA RTX 2060 (6 Go), AMD RX 6600 (8 Go)
    • 1440p : NVIDIA RTX 3070 (8 Go), AMD RX 6700 XT (8 Go)
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Système d'exploitation → Windows 11, DirectX 12
  • Espace disque → 65 Go (SSD requis)

Ultra

  • Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
  • Résolution → 2160p (60 à 120 FPS)
  • Processeur
    • 60 FPS : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i5-11600K
    • 120 FPS : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i5-11600K
  • Carte graphique
    • 60 FPS : NVIDIA RTX 3080 (10 Go), AMD RX 6800 XT (16 Go)
    • 120 FPS : NVIDIA RTX 4070 Ti Super (16 Go), AMD RX 7900 XT (20 Go)
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Système d'exploitation → Windows 11, DirectX 12
  • Espace disque → 110 Go (SSD requis)
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Tout cela sera disponible et effectif à partir du 10 juin dans Rainbow Six: Siege X.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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