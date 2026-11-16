Le Doom Slayer rejoint Rainbow Six: Siege avec un skin légendaire

Après une décennie de mises à jour, Rainbow Six: Siege surprend encore sa communauté. Ubisoft annonce une collaboration inattendue avec la franchise DOOM. Le célèbre Doom Slayer rejoint le jeu de tir, suscitant à la fois un vif enthousiasme et la frustration des joueurs de la première heure.

Après près de onze années de mises à jour constantes et de changements drastiques dans sa formule de gameplay, il est difficile d'imaginer ce que Rainbow Six: Siege pourrait encore faire pour surprendre ses joueurs. Même après avoir été désensibilisés par de nombreux costumes extravagants, allant des événements d'Halloween à la collaboration avec Rick et Morty, le nouveau partenariat du jeu d'Ubisoft fait déjà parler.

Le Doom Slayer débarque officiellement

Comme annoncé sur le compte officiel du jeu sur les réseaux sociaux, le prochain personnage invité, succédant à Solid Snake, ne sera autre que la mascotte du studio Id Software. Le célèbre Doom Slayer fait ainsi son entrée, quelques mois seulement après que l'un de ses concurrents, à savoir Call of Duty: Black Ops 7, a annoncé sa propre collaboration officielle avec la franchise légendaire du jeu de tir à la première personne.

R6S X DOOM Step through the gates of Hell on December 22nd https://t.co/wEs8hMaKmb — Rainbow 6 (@Rainbow6Game) November 15, 2026

Une tendance qui prouve que l'attrait pour les univers sombres et brutaux reste très fort dans l'industrie actuelle, poussant les développeurs à multiplier les partenariats d'envergure.

Un skin légendaire pour Tachanka

Contrairement à Solid Snake, le protagoniste de la franchise DOOM n'est pas ajouté en tant qu'opérateur à part entière. Les développeurs ont fait le choix de l'intégrer sous la forme d'un nouveau skin légendaire destiné au défenseur Tachanka. Bien qu'Ubisoft n'ait révélé que très peu de détails supplémentaires avant la date de sortie fixée au 22 décembre, il semble que le studio mette les petits plats dans les grands.

Une cinématique inédite et un premier aperçu du modèle tridimensionnel hautement détaillé ont été diffusés, montrant le soin méticuleux apporté à cette armure mythique. Tachanka, avec son gadget lance-grenades incendiaires et son masque emblématique, apparaît d'ailleurs comme le candidat idéal pour incarner cette figure destructrice sur le champ de bataille.











Une réception mitigée de la part des joueurs

Si de nombreux amateurs de R6 ont déjà multiplié les blagues sur les réseaux sociaux, certains affirmant qu'il n'y a pas besoin de cet événement car lancer le jeu revient déjà à plonger en enfer, une grande partie de la communauté exprime un véritable enthousiasme. Beaucoup saluent cette annonce inattendue, la qualifiant de « meilleure collaboration jamais imaginée » par les équipes de développement.

Cependant, cette inclusion n'est pas du goût de tout le monde. Les critiques se multiplient, notamment d'un joueur qui explique regretter « l'époque où Rainbow Six était uniquement centré sur la tactique et l'anti-terrorisme ».

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle apparence fera indéniablement sensation lors de sa sortie, le 22 décembre.