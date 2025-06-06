Rainbow Six: Siege X : Heure de sortie et taille de la mise à jour XXL



le 06 juin 2025 à 18h38 Publié par Corentin Rimbert le 06 juin 2025 à 18h38

Les joueurs de Rainbow Six: Siege accueillent ce 10 juin une mise à jour majeure, qui change son nom en Rainbow Six: Siege X, tout en améliorant drastiquement l'expérience de jeu. Retour sur l'heure de sortie et la taille du patch.