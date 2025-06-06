Rainbow Six: Siege X : Heure de sortie et taille de la mise à jour XXL

Les joueurs de Rainbow Six: Siege accueillent ce 10 juin une mise à jour majeure, qui change son nom en Rainbow Six: Siege X, tout en améliorant drastiquement l'expérience de jeu. Retour sur l'heure de sortie et la taille du patch.
Après plusieurs semaines d'attente, R6 Siege X
est sur le point de débarquer, signant une nouvelle ère pour le FPS d'Ubisoft. Les graphismes seront améliorés, du contenu sera ajouté, le gameplay revu... bref, cette mise à jour s'apparente presque à un nouveau jeu.
Cependant, comme toujours, les joueurs se demandent à partir de quelles heures ils pourront profiter de tout cela.
Retrouvez donc tous les détails sur l'heure de sortie de R6 Siege X
, et la taille de sa mise à jour.
Heure de sortie du patch de Rainbow Six: Siege X
Contrairement à d'habitude, Ubisoft a communiqué longtemps à l'avance les différents détails pour que tous les joueurs puissent se préparer sereinement à l'arrivée de cette nouvelle version de Rainbow Six: Siege X
.
Pour faire simple, la mise à jour arrivera normalement, à 16 heures ce 10 juin
, et sera suivi d'une maintenance assez longue des serveurs
. Ceux-ci devraient rouvrir après 90 minutes (soit environ 17h30), à condition d'avoir téléchargé la conséquente mise à jour. Voici ce qu'il faut attendre d'après les informations communiquées par Ubisoft au sujet de la mise à jour pour introduire R6: Siege X
:
- PC → 16h
- Ubisoft Connect→ 51,9 Go (91,53 avec le pack de textures ultra HD)
- Steam → 51,9 Go (comptez 39 Go de plus pour les textures ultra HD)
- Xbox → 16h
- Xbox One → 37,6 Go
- Xbox Series → 57,6 Go
- PlayStation → 16h
- PS4 → 48,63 Go
- PS5 → 41,37 Go
Pour celles et ceux souhaitant découvrir le patch notes pour prendre connaissance des différents changements, il faudra patienter encore quelques heures. Ubisoft le publiera dans la journée du 10 juin normalement, mais vous avez déjà de nombreuses informations sur le site officiel
. Pêle-mêle, citons un nouveau mode, de plus beaux graphismes, la refonte de certaines mécaniques de gameplay, mais aussi de plusieurs Opérateurs.
Terminons par rappeler que cette mise à jour massive, qui remplace Rainbow Six: Siege par Rainbow Six: Siege X
passera également le FPS en free-to-play. De nombreux joueurs s'inviteront donc dans l'expérience pour, potentiellement, tomber sous le charme.
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