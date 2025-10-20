Rainbow Six: Siege X : Ubisoft laisse la porte ouverte à une sortie sur Switch 2

Alors que plusieurs licences Ubisoft arrivent sur la future console de Nintendo, le directeur créatif de Rainbow Six: Siege X, Alexander Karpazis, n'écarte pas totalement la possibilité d'un portage sur Switch 2.
Alors que Ubisoft multiplie les sorties sur la Switch 2
avec par exemple Star Wars Outlaws
déjà disponible et qu'une fuite laisse indique qu'Assassin's Creed Shadows
serait prévu pour décembre, une question revient souvent parmi les fans : Rainbow Six: Siege
X fera-t-il un jour partie du lot ? Le jeu de tir tactique, relancé en version free-to-play l'été dernier, reste pour l'instant centré sur les plateformes actuelles. Mais Alexander Karpazis, directeur créatif du titre, n'a pas fermé la porte à un éventuel portage.
Pas de version Switch 2 prévue, mais « jamais dire jamais »
Lors d'une interview accordée à IGN
pendant le Gamescom Asia x Thailand Game Show
, Alexander Karpazis a précisé que le studio se concentrait avant tout sur les versions existantes, tout en laissant planer une possibilité pour l'avenir.
Pour nous, la priorité reste de garantir la meilleure expérience sur les plateformes actuelles, et que les nouveautés de gameplay exploitent pleinement leurs capacités. Pour le moment, une nouvelle plateforme n'est pas nécessairement une priorité. Mais nous sommes un jeu en ligne, présent depuis dix ans. J'ai appris depuis longtemps à ne jamais dire jamais, alors on verra comment les plateformes évoluent et quelles opportunités se présenteront.
Cette déclaration prudente mais ouverte laisse entendre que l'équipe reste attentive à l'évolution du marché. Si la Switch 2 reste puissante, mais pas autant que la génération actuelle, Ubisoft pourrait tout de même se pencher sur un portage
. Bien que jouer à un FPS compétitif sur une console portable n'est pas idéal et pourrait motiver la société à ne pas aller dans ce sens.
Un anniversaire majeur pour Rainbow Six Siege X
En attendant une hypothétique version Switch 2, les joueurs peuvent se préparer à un grand événement en jeu pour célébrer les 10 ans de la licence, en décembre
. Ubisoft prévoit des récompenses spéciales et du contenu exclusif à cette occasion.
Nous avons prévu des récompenses pour nos joueurs, et nous profiterons pleinement de cet anniversaire pour célébrer ce moment avec la communauté.
Rainbow Six Siege X poursuit actuellement sa Saison 3, qui a introduit l'opératrice Denari, la nouvelle arme Glaive-12, une mise à jour du mode Dual Front et trois cartes modernisées. Le jeu est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC
.
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