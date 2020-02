Rainbow Six: Siege : Ubisoft présente le rework de Tachanka

Comme les rumeurs le suggéraient, Tachanka va bien bénéficier d'un rework au cours de l'Année 5.

Rework de Tachanka

Vous rêviez de pouvoir courir avec la LMG, de lord Tachanka ?



Ça sera bientôt possible grâce à son futur rework pic.twitter.com/IYMQOtidIv — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 16, 2020

PC Edition Standard → 14,99 € au lieu de 20 € Edition Deluxe → 16,30 € au lieu de 30 € Edition Ultimate → 35,40 € au lieu de 90 €

Xbox One Édition Standard → 19,90 € au lieu de 40 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Rainbow Six: Siege.

Nous vous rapportions il y a peu que l'un des opérateurs de, allait être rework dans le but de le rééquilibrer, et Ubisoft a confirmé la chose il y a peu, lors de l'annonce de l' Opération Void Edge Alexsandr Senaviev, connu sous le pseudonyme depar les joueurs de Rainbow Six: Siege, va connaître, une première pour un agent du FPS tactique. Actuellement, le défenseur possède en capacité unique une mitrailleuse statique, qu'il troquera, et aura désormais comme arme principale le, plus mobile, rendant le défenseur plus agile lors de ses combats.De plus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo Twitter ci-dessous, celle-ci est particulièrement destructrice, et peut, sans trop de difficultés,s, par exemple. Ce nouveau gadget permettra, entre autres, de mieux défendre une zone en y empêchant l'accès aux attaquants .Nous ne savons cependant pas quandarrivera sous sa nouvelle version dans. Néanmoins, étant donné qu'Ubisoft a indiqué que les agents reworks feront leur arrivée, un par un, dès la Saison 3 de l'Année 5 , il est fort probable pour quearrive à ce moment. D'autres reworks d'agents sont d'ores et déjà prévus, mais nous ne savons pas encore qui connaîtra ce sort, ni combien.Pour rappel, Rainbow Six: Siege est disponible depuis ceet. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :