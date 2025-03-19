Rainbow Six Siege s'offre un crossover explosif avec l'une des séries les plus populaires de ces dernières années

Rainbow Six Siege surprend avec une collaboration inattendue : Homelander et Black Noir de la série The Boys débarquent dans le FPS tactique d'Ubisoft.
Ubisoft a habitué les joueurs à de nombreux crossovers avec des licences célèbres, mais la dernière collaboration annoncée pour Rainbow Six Siege
risque de marquer durablement les esprits. Deux personnages emblématiques de la série à succès The Boys sont désormais disponibles dans le jeu
, avec plusieurs éléments cosmétiques inédits à récupérer.
Homelander et Black Noir envahissent Rainbow Six Siege
Dès maintenant, les joueurs peuvent incarner deux personnages incontournables de la série d'Amazon Prime Video, Homelander et Black Noir
, dans Rainbow Six Siege. Ces deux opérateurs prennent respectivement les traits des agents Ace (Homelander)
et Vigil (Black Noir)
, apportant une touche de brutalité et d'humour sombre à l'expérience de jeu.
Les deux opérateurs peuvent être achetés séparément au prix de 1944 crédits R6 chacun
, soit environ 15 € par personnage, ou bien regroupés dans un pack complet proposé à 4080 crédits R6 (environ 30 €)
. En bonus, les joueurs recevront également un pendentif unique représentant la fameuse bouteille de lait associée à Homelander, clin d'œil direct à la série.
Une collaboration dans la lignée des crossovers précédents
Ce nouveau crossover fait suite à plusieurs collaborations marquantes précédentes dans Rainbow Six Siege, notamment celles impliquant des licences populaires comme Halo ou Rick et Morty
. Ubisoft continue ainsi sa stratégie visant à attirer de nouveaux joueurs grâce à ces événements spéciaux, très appréciés par la communauté.
L'arrivée de Homelander et Black Noir s'inscrit dans une logique similaire : enrichir l'expérience avec des personnages iconiques issus d'univers extérieurs, tout en renforçant l'intérêt pour les contenus cosmétiques exclusifs proposés régulièrement dans Rainbow Six Siege. Autrement dit, la « Fortnification » du jeu, en proposant du contenu décalé pour que les joueurs dépensent leur argent.
Alors que la collaboration avec The Boys est disponible dès maintenant dans la boutique du jeu, Rainbow Six Siege continue son évolution avec d'autres contenus à venir, notamment la très attendue version Rainbow Six Siege X, prévue pour le 10 juin prochain
.
Cette mise à jour majeure apportera de nombreuses nouveautés, dont un mode inédit baptisé Dual Front, ainsi que diverses améliorations techniques et visuelles.
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