Rainbow Six Siege X une date de sortie, un mode de jeu 6v6, des nouveautés majeures et un passage free-to-play

Dès le 10 juin prochain, Rainbow Six Siege évolue radicalement avec l'arrivée de l'ambitieuse mise à jour Rainbow Six Siege X. Au programme : un nouveau mode de jeu, une expérience tactique repensée, et surtout, une lutte renforcée contre la triche et la toxicité.
Dual Front, un mode innovant pour Rainbow Six Siege
La grande nouveauté de cette mise à jour est le mode de jeu baptisé Dual Front
, qui proposera aux joueurs une expérience tactique totalement revisitée. Ce mode oppose deux équipes utilisant une sélection mixte inédite : attaquants et défenseurs pourront désormais être combinés dans une même équipe
. Les joueurs choisiront parmi 35 opérateurs
, combinant ainsi leurs aptitudes de manière inédite pour réaliser des objectifs spécifiques au cœur d'une zone neutre.
Pour renforcer encore davantage la dimension tactique, les joueurs pourront accomplir des missions limitées dans le temps, dans cette zone, afin d'obtenir des récompenses stratégiques décisives. Enfin, ce mode permettra également aux joueurs de changer d'opérateur entre les réapparitions, assurant une dynamique constante tout au long des matchs.
Des nouveautés tactiques essentielles
Rainbow Six Siege bénéficiera d'améliorations notables dans son gameplay
, enrichissant sensiblement l'expérience des joueurs. Parmi les changements majeurs : l'introduction d'éléments interactifs et destructibles tels que les extincteurs, les conduites de gaz ou les détecteurs de métaux
, qui viendront pimenter les affrontements et offrir des approches stratégiques inédites. Le son connaîtra également une refonte complète, avec une meilleure gestion des bruits ambiants, permettant aux joueurs d'avoir une meilleure appréhension spatiale de l'environnement et des adversaires grâce à une nouvelle propagation sonore.
Modernisation graphique et renouvellement régulier
Rainbow Six Siege X
apporte un lifting graphique notable avec des cartes revisitées. Trois maps modernisées par saison sont prévues, offrant un cadre visuel plus immersif grâce à une refonte esthétique profonde. Dès le 10 juin, trois cartes emblématiques - encore non dévoilées - bénéficieront de ces améliorations graphiques.
R6 ShieldGuard pour une meilleure expérience de jeu
Cette mise à jour signe également l'arrivée du R6 ShieldGuard
, un dispositif renforcé contre la triche et la toxicité. Cette nouvelle technologie proposera des fonctionnalités de protection avancées, avec notamment un système de réputation amélioré
, pour mieux lutter contre les comportements nuisibles et préserver une expérience de jeu saine.
Rainbow Six Siege passe en free-to-play
Dernière nouveauté majeure, et surement la plus importante aux yeux de tous : Rainbow Six Siege devient gratuit à compter du 10 juin 2025
. Les nouveaux arrivants pourront profiter des modes Dual Front, Non classé et Partie rapide, tandis que les joueurs actuels recevront des récompenses exclusives pour leur fidélité. Pour passer au mode Classé, il faudra acquérir une édition premium.
Le passage au modèle free-to-play devrait permettre à Rainbow Six Siege de toucher une audience plus large que jamais. Rainbow Six Siege X sera disponible dès le 10 juin
sur PC (y compris Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Ubisoft. Le mode Dual Front est uniquement disponible pour la version PC, PS5 et Xbox Series.
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