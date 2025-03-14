Rainbow Six Siege X une date de sortie, un mode de jeu 6v6, des nouveautés majeures et un passage free-to-play

Dès le 10 juin prochain, Rainbow Six Siege évolue radicalement avec l'arrivée de l'ambitieuse mise à jour Rainbow Six Siege X. Au programme : un nouveau mode de jeu, une expérience tactique repensée, et surtout, une lutte renforcée contre la triche et la toxicité.

Dual Front, un mode innovant pour Rainbow Six Siege





Des nouveautés tactiques essentielles

Modernisation graphique et renouvellement régulier

R6 ShieldGuard pour une meilleure expérience de jeu

Rainbow Six Siege passe en free-to-play

La grande nouveauté de cette mise à jour est le mode de jeu baptisé, qui proposera aux joueurs une expérience tactique totalement revisitée. Ce mode oppose deux équipes utilisant une sélection mixte inédite :. Les joueurs choisiront parmi, combinant ainsi leurs aptitudes de manière inédite pour réaliser des objectifs spécifiques au cœur d'une zone neutre.Pour renforcer encore davantage la dimension tactique, les joueurs pourront accomplir des missions limitées dans le temps, dans cette zone, afin d'obtenir des récompenses stratégiques décisives. Enfin, ce mode permettra également aux joueurs de changer d'opérateur entre les réapparitions, assurant une dynamique constante tout au long des matchs., enrichissant sensiblement l'expérience des joueurs. Parmi les changements majeurs : l'introduction d'éléments interactifs et destructibles tels que les, qui viendront pimenter les affrontements et offrir des approches stratégiques inédites. Le son connaîtra également une refonte complète, avec une meilleure gestion des bruits ambiants, permettant aux joueurs d'avoir une meilleure appréhension spatiale de l'environnement et des adversaires grâce à une nouvelle propagation sonore.apporte un lifting graphique notable avec des cartes revisitées. Trois maps modernisées par saison sont prévues, offrant un cadre visuel plus immersif grâce à une refonte esthétique profonde. Dès le 10 juin, trois cartes emblématiques - encore non dévoilées - bénéficieront de ces améliorations graphiques.Cette mise à jour signe également l'arrivée du, un dispositif renforcé contre la triche et la toxicité. Cette nouvelle technologie proposera des fonctionnalités de protection avancées, avec notamment un, pour mieux lutter contre les comportements nuisibles et préserver une expérience de jeu saine.Dernière nouveauté majeure, et surement la plus importante aux yeux de tous :. Les nouveaux arrivants pourront profiter des modes Dual Front, Non classé et Partie rapide, tandis que les joueurs actuels recevront des récompenses exclusives pour leur fidélité. Pour passer au mode Classé, il faudra acquérir une édition premium.Le passage au modèle free-to-play devrait permettre à Rainbow Six Siege de toucher une audience plus large que jamais.sur PC (y compris Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Ubisoft. Le mode Dual Front est uniquement disponible pour la version PC, PS5 et Xbox Series.