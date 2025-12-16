Rainbow Six Mobile confirme enfin sa date de sortie mondiale sur iOS et Android

Ubisoft vient d'officialiser le calendrier de déploiement pour son FPS tactique très attendu sur mobile. Si certains territoires profitent déjà du titre, le reste du monde pourra enfin mettre les mains sur la version mobile de Rainbow Six.
L'attente touche à sa fin, ou presque, pour les amateurs de stratégie militaire sur smartphone. Ubisoft a levé le voile sur la date de sortie définitive de Rainbow Six Mobile
, fixant le rendez-vous mondial au 23 février 2026
. Une échéance plutôt proche qui marque l'aboutissement d'une longue phase de tests et d'optimisations menée par les équipes d'Ubisoft Montréal.
Un déploiement progressif avant le jour J
Rainbow Six Mobile
n'est pas étranger à certains joueurs puisque la France, la Pologne, le Canada et l'Amérique latine ont déjà servi de terrains d'essai via un lancement anticipé
. Cette stratégie de soft launch permet aux développeurs d'ajuster l'équilibrage des serveurs et du gameplay avant d'ouvrir les vannes à l'échelle planétaire sur iOS et Android. L'objectif est clair : proposer une copie techniquement irréprochable pour supporter la charge massive de joueurs attendue en 2026
.
L'essence de Siege dans la poche
Rainbow Six Mobile ne se contente pas d'être une simple version allégée de son grand frère sur consoles et PC. Le cœur du gameplay repose sur l'affrontement asymétrique en 5 contre 5
, opposant assaillants et défenseurs. La verticalité et la destructibilité des décors, véritables signatures de la franchise, sont conservées.
Les attaquants devront maîtriser l'art de la reconnaissance via les drones et la brèche explosive, tandis que les défenseurs devront fortifier leurs positions. Cette fidélité mécanique promet des combats rapprochés d'une intensité rare sur support mobile, où la coordination d'équipe prime sur les réflexes purs.
Contenu gargantuesque et exclusivités
Pour son lancement mondial, le jeu affichera un contenu solide
. Plus de 20 opérateurs emblématiques seront jouables dès le premier jour
, incluant des figures incontournables comme Ash, Mute ou Dokkaebi. Côté terrains de jeu, les puristes retrouveront leurs marques sur des cartes cultes telles que Banque, Frontière, Clubhouse, Oregon et Villa. Mais Ubisoft réserve aussi une surprise de taille avec Summit
, une carte totalement inédite et exclusive à cette version mobile
.
Les modes de jeu varieront les plaisirs entre le classique Bombe, le dynamique Bomb Rush et le Match à mort en équipe. Le titre intègre également tout l'écosystème compétitif moderne avec des matchs classés, des parties privées et un système de saisons qui apportera régulièrement du nouveau contenu. Un tutoriel complet a par ailleurs été conçu pour initier les néophytes aux mécaniques exigeantes de la licence, assurant ainsi une porte d'entrée accessible avant le grand saut dans le bain compétitif de 2026.
Rendez-vous donc le 23 février pour jouer à Rainbow Six Mobile partout dans le monde, sans aucune restriction.
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